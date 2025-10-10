Whiskystats: Sekundärmarkt weiter schwächer, alte Macallans hingegen gefragt

Whiskystats.com beobachtet die Entwicklung am Sekundärmarkt für Whisky und errechnet aus den Ergebnissen der Versteigerungen diverse Indizes, die die Gesamtmarktentwicklung und die Stärken und Schwächen verschiedener Marken abbilden.

Für den Gesamtmarkt sieht es dabei im September wie folgt aus: Obwohl das Volumen bei den Auktionen auf 29.000 Flaschen von 14.800 verschiedenen Abfüllungen gestiegen ist, der zweithöchste Wert des Jahres, so geht es für die 500 meistgehandelten Whiskys weiter bergab. Um 2,7% ist dieser Index im September gesunken, er liegt damit unter dem Niveau von Januar 2021.

Entgegen dem Trend sind allerdings alte Macallans im Preis wieder gestiegen. Die 100 historisch meistgehandelten Macallan-Abfüllungen haben im November 3,8% an Wert gewonnen, nachdem sich ihr Preis im Sommer auf niedrigem Niveau stabilisiert hat. Herausragend dabei der Macallan 1946 Select Reserve. Nachdem sich die Preise für ihn weltweit auf unter 13.000 Euro gesenkt hatten, notierte er bei einer Auktion in Hong Kong wieder über 16,400 Euro.

Absteiger war in diesem Monat Laphroaig, dessen 100 historisch meistgehandelte Ausgaben im September 4,2% Wert verloren. Ganz „vorne“ dabei der Laphroaig 19.0 aus dem Jahr 2005, der anlässlich des 190. Geburtstags der Brennerei veröffentlicht wurde. Er kostete im Februar 2025 noch 2,600 Euro, nun erzielte er bei der Auktion nur mehr 1100 Euro, der niedrigste Preis seit 2013.

Mit Oktober und November folgen nun die umsatzstärksten Monate des Jahres – und die Preisentwicklung dort wird einiges an Aussagekraft für die weitere Richtung des Sekundärmarkts für Whisky haben. Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden.