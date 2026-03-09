Jim Beam Ready to Drink in neuem Slim Can Design – ergänzt durch die Neuheit Berry Mix

Nach den Southern Cocktails des Mitbewerbers Jack Daniel’s bringt nun auch Jim Beam neue Ready To Drink Dosen des Markenflaggschiffs auf den Markt – die bestehenden erhalten eine schlankere Dosenform, und eine Neuheit verstärkt den Relaunch im Handel: Jim Beam RTD Berry Mix soll neue Zielgruppen ansprechen und neue Anlässe für den Konsum schaffen, so die Agentur in der nachfolgenden Presseaussendung. Interessant auch die Markdaten darin – RTD trotzt dem eher nach unten gerichteten Trend bei Spirituosen und alkoholischen Getränken allgemein und verzeichnete im Vorjahr deutliches Wachstum.

Hier alle Infos in der Pressemitteilung:

Jim Beam® frischt seine RTD-Range auf: Die beliebten Flavors erscheinen im neuen Slim-Can-Design – ergänzt durch die Neuheit Berry Mix.

Frankfurt am Main, März 2026– Beam Suntory Deutschland entwickelt sein Ready-to-Drink-Portfolio weiter und bringt ab Februar die fruchtigen Jim Beam® RTDs im neuen 330-ml-Slim-Can-Design in den deutschen Handel. Der Design-Relaunch der Sorten Jim Beam® Black Cherry und Jim Beam® Lime Splash wird durch die neue Geschmacksrichtung Jim Beam® Berry Mix ergänzt.

Marktumfeld: Ready-to-Drink als Wachstumskategorie im Spirituosenbereich

Im Spirituosenbereich sticht Ready-to-Drink als Wachstumskategorie hervor (+4,6 % im Geschäftsjahr 2025 vs. 2024), besonders Non-Cola-RTDs gewinnen an Dynamik (+9,9 %).* Die Neuprodukte und Launches aus 2025 zeigen: Innovation ist der entscheidende Impulsgeber der Kategorie.** Mit den fruchtigen RTDs setzt Jim Beam® auf zwei Hebel, die im Handel unmittelbar wirken: Sichtbarkeit am Regal und Differenzierung über Geschmack.*

Neues Slim-Can-Design: Modernerer Auftritt, neue Anlässe & Zielgruppen, Impulse für den Handel

Mit dem Schritt in die schlanke 330-ml-Slim-Can bricht Jim Beam® bewusst aus dem gelernten Whiskey- Format aus und tritt moderner, frischer und mutiger auf als bisher. Das Design unterstreicht den erfrischend-fruchtigen Charakter der Range und grenzt sich klar von der klassischen Cola-Welt ab – weg von intensiv/kräftig, hin zu sommerlich-fruchtig. Damit eröffnet die Range neue Anlässe und spricht neue Zielgruppen an. Für den Handel bietet das platzsparende Format Vorteile im Kühlregal: Es erleichtert die Platzierung und sorgt zugleich für eine klare, aufmerksamkeitsstarke Differenzierung innerhalb des wachsenden Slim-Can-Segments – und setzt so zusätzliche Kaufimpulse.***

Berry Mix: Neuer Flavor mit starkem Testing – Potenzial für neue Anlässe & Zielgruppen

Die neue Sorte Berry Mix greift den anhaltenden Berry-Trend auf und überzeugte im Konsumententest mit überdurchschnittlicher Kaufbereitschaft sowie hoher Einzigartigkeitswahrnehmung.** Zudem eröffnet der leichte, fruchtige Charakter zusätzliche Verkaufschancen – etwa als Aperitif oder für den Genuss am Nachmittag und spricht dabei besonders junge und weibliche Konsument*innen an.***

Tomislava Gelo, RTD Business Development Manager International Markets, sagt:

„Konsument*innen suchen zunehmend nach erfrischenden, geschmacklich leichteren RTD-Alternativen jenseits von Cola und genau hier setzen wir an. Mit dem neuen Slim-Can-Design und Berry Mix als Neuzugang geben wir dem Handel ein Paket an die Hand, dass die Regelfläche effizienter nutzt und neue Käufergruppen anspricht.“

Jim Beam® Lime Splash und Jim Beam® Black Cherry im neuen Slim-Can-Design sowie die neue Sorte Jim Beam® Berry Mix sind ab sofort im Handel verfügbar. Unverbindliche Preisempfehlung 2,99 EUR.

Weitere Informationen zu Jim Beam® Berry Mix und den neuen Slim Cans auf Instagram (@jimbeam_de) oder unter https://www.jimbeam.com/de-de/

* Quelle: Kantar Trend Report 2025 (qualitaUve Einordnung der RTD-Marktentwicklung und Treiber).

** Quelle: Ipsos Idea Screening von 20+ verschiedenen Geschmacksrichtungen, Dezember 2024.

*** Quelle: Konzep^est, Mai 2025.