Zu Jim Beam® & Cola, Jim Beam® & Cola Zero und Jim Beam® Lime Splash kommt jetzt im Jim Beam® Ready-to-Drink-Portfolio Jim Beam® Black Cherry hinzu. Alles Weitere zum neuen Drink, der jetzt schon ein Klassiker isr, lesen Sie in der dazu gehörenden Pressemitteilung von Beam Suntory Deutschland:

Neu in der Runde: Jim Beam® Black Cherry. Schon jetzt ein Klassiker.

Perfekt gemixt, egal wo du bist. Die neue Sorte im Jim Beam® Ready-to-Drink-Portfolio ist der ideale Begleiter für entspannte und unbeschwerte Momente in guter Gesellschaft.

Frankfurt am Main, Mai 2023 – Mit zugänglichen Easy Serves und dem gelebten Welcoming Spirit bringt Jim Beam® unter dem Motto „drink it any damn way you please” über Jahrzehnte hinweg Menschen zusammen. Ob als Jim Beam® & Cola, Jim Beam® & Cola Zero oder Jim Beam® Lime Splash. Jetzt gesellt sich die neue Geschmacksrichtung Jim Beam® Black Cherry dazu – und ist schon jetzt ein geschmacklicher Klassiker unter den Drinks aus der Dose.

Jim Beam® Black Cherry – die neue fruchtige Variante, perfekt gemixt für alle Bourbon-Liebhaber*innen

Der Neuzugang unter den klassischen Jim Beam® Mixes überzeugt mit einer kräftigen Schwarzkirsch-Note und dem gewohnt intensiven Bourbon-Aroma im Nachgang. Jim Beam® Black Cherry hat wie die anderen Classic RTDs einen Alkoholgehalt von 10% und ist seit April 2023 erhältlich. „Mit der neuen Geschmacksrichtung haben wir die perfekte Ergänzung zu unseren bisherigen Jim Beam® Classic RTDs geschaffen. Der intensive Schwarzkirsch-Geschmack in Kombination mit Bourbon-Noten ist eine bewährte Jim Beam®-Rezeptur und erfreut sich großer Beliebtheit. Wir sind uns sicher, mit den neuen Aromen weitere Bourbon-Liebhaber*innen, die klassisch-bewährte Whiskey-Longdrinks und -Cocktails schätzen, ansprechen zu können“, erklärt Sabrina Ratschnig, Marketing Managerin Lifestyle Brands Beam Suntory Deutschland, die Idee hinter dem Neuzugang.

Handlich, stylisch und trinkfertig in vier leckeren Sorten unterwegs oder zuhause genießen

Perfekt gemixt und eiskalt im Supermarkt oder Kiosk erhältlich, bieten die Mischgetränke auch Kurzentschlossenen die Möglichkeit, spontan anzustoßen. Ein erfrischendes Geschmackserlebnis ist garantiert. Die Drinks in der praktischen 330ml-Dose passen optimal in einen modernen und dynamischen Lifestyle: Mit Freund*innen einen entspannten Abend verbringen, im Park gute Musik genießen, spontan auf dem Weg zum Event oder einfach zuhause auf der Terrasse.

Jim Beam® Ready-to-Drink-Range: der ideale Mix für jede Gelegenheit und jeden Geschmack

Neben den Jim Beam® Classic RTDs bietet die Reihe Jim Beam® Bourbon Sprizz – in den drei fruchtigen Sorten Red Summer Berries, Juicy Apple und dem neuen Flavor Refreshing Lemon – ebenfalls Bourbon-Mixes aus der Dose. Mit einem Alkoholgehalt von 3% und in der eleganten 250-ml Slim-Dose eignen sich diese perfekt für einen gemeinsamen Nachmittag mit Freund*innen. Klar ist: Bei den Jim Beam® Ready-to-Drinks ist für jede*n etwas dabei. Und auch auf ausgewählten Festivals werden die vielfältigen RTDs zu den Headlinern in diesem Sommer. Eine aufmerksamkeitsstarke Digital-Kampagne setzt zudem die neusten trinkfertigen Jim Beam® Innovationen in den Fokus der Konsument*innen.

Jim Beam® Black Cherry (10% vol.) | 330 ml | Unverbindliche Preisempfehlung: 2,79 EUR