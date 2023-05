Neu bei Kirsch Import: Limitierter Whisky-Luxus von Gordon & MacPhail

Auf den ersten Blick finden sich in den Neuigkeiten von Kirsch Import „nur“ fünf Abfüllungen. Doch wir bitten, hier genauer hinzuschauen: Glenlossie von 1982, ein Highland Park aus dem gleichen Jahr, Teaninich von 1977 sowie ein 1975er Longmorn, alle aus der Private Collection des unabhängigen Abfüllers Gordon & MacPhail, abgerundet mit einem 17 Jahre alten Aultmore aus der Reihe Connoisseurs Choice in Fassstärke!

Alle weiteren details finden Sie in der folgenden Aussendung, die wir von Kirsch Import erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Limitierter Whisky-Luxus von Gordon & MacPhail: Flüssige Geschichte von 1975 bis 2005

In dieser Woche führt das Familienunternehmen in die Whisky-Vergangenheit der Brennerei Glenlossie, die vor knapp 100 Jahren weitestgehend niederbrannte. Der Glenlossie 1982/2022 reifte für 40 Jahre in einem Refill American Hogshead – ebenso lang wie der Highland Park 1982/2022. Einen der feinsten Single Malts Schottlands kombinierte Gordon & MacPhail mit einem Refill Sherry Puncheon.

Das gilt auch für den als Single Malt seltenen Teaninich 1977/2022, der selbst nach 45 Jahren noch mit 63,3% vol. Cask Strength abgefüllt werden konnte. Senior der Runde ist nach 46 Jahren im Refill Sherry Hogshead der rare Longmorn 1975/2021.

Glenlossie 1982/2022

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Private Collection

40 Jahre

Dest. 26/10/1982

Abgef. 08/11/2022

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Refill American Hogshead

Fassnr. 3398

125 Flaschen (insgesamt)

60,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Highland Park 1982/2022

Gordon & MacPhail Island Single Malt Scotch Whisky

Private Collection

40 Jahre

Dest. 04/07/1982

Abgef. 14/07/2022

Herkunft: Schottland, Islands

Fasstyp: Refill Sherry Puncheon

Fassnr. 1155

202 Flaschen (insgesamt)

51,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Teaninich 1977/2022

Gordon & MacPhail Highland Single Malt Scotch Whisky

Private Collection

45 Jahre

Dest. 10/06/1977

Abgef. 08/11/2022

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Refill Sherry Puncheon

Fassnr. 7010

204 Flaschen (insgesamt)

63,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Longmorn 1975/2021

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Private Collection

46 Jahre

Dest. 30/05/1975

Abgef. 24/12/2021

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Refill Sherry Hogshead

Fassnr. 21602801

203 Flaschen (insgesamt)

42,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Die Reihe Connoisseurs Choice wurde 1968 von Whiskyvisionär George Urquhart ins Leben gerufen und umfasst heute mehr als 2.000 Abfüllungen. Zu diesen zählt der Aultmore 2005/2022. Nach 17 Jahren im Bourbonfass vermählt die Exklusivabfüllung für Kirsch-Kunden reife grüne Äpfel mit Vanille-Fudge, Tropenfrüchten und Rosenwasser.

Aultmore 2005/2022

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength

Exclusively bottled for Kirsch Import

17 Jahre

Fass befüllt in 2005

Abgef. 29/09/2022

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Refill Bourbon Barrel

Fassnr. 306933

197 Flaschen

59,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert