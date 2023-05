Exklusiv-Video: Fettercairn Warehouse Tasting

Als dritten und vorletzten Beitrag zu unserem Fettercairn-Besuch (unser Dank dafür geht an den deutschen Importeur Mack & Schühle) möchten wir Ihnen die Zusammenfassung unseres Warehouse-Tastings in einem der Lagerhäuser der Brennerei in den schottischen Highlands zeigen. Dort konnten wir gemeinsam mit Assistant Distillery Manager Bruce Aitken verschiedene Fässer öffnen und verkosten.

Die Auswahl der Fässer war sehr interessant. Das begann schon bei einem Fass, das Aitken erst eine Woche vor unserem Besuch gefunden hatte. Es handelte sich dabei um ein wirklich herausragendes Bourbonfass, das auch unter seinen beiden Schwesterfässern deutlich hervorstach. Das Ende unseres Videos bildete ein ungewöhnliches Fass: Fettercairn, gelagert in einem Ex-Ardbeg-Fass. Hier war die Rauchigkeit nur sehr dezent vertreten, aber es setzte sich eine erstaunlich kräftige Schokoladennote durch. Ungewöhnlich!

Wir hatten jedenfalls viel Freude an dem Tasting und hoffen, dass Sie ebenso viel Freude am knapp 17 Minuten langen Video haben, das Sie untenstehend und auf unserem Youtube-Kanal finden können: