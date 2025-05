Ideen für erfrischende Bourbon-Highballs mit Jim Beam Apple, Jim Beam Honey und Jim Beam Black Cherry stellt uns heute Jim Beam vor. Die Rezepte der Summer Sips Jim Beam Apple & Tonic, Jim Beam Honey Lemonade und Jim Beam Black Cherry & Cola in der Presseaussendung von Jim Beam:

Summer Sips – Die frische Art, Bourbon zu erleben

Erfrischende Bourbon-Highballs mit Jim Beam Flavors – Best Enjoyed Together

Mit steigenden Temperaturen beginnt die Saison für BBQs, Gartenpartys und gesellige Abende unter freiem Himmel. Genau der richtige Moment, Bourbon erfrischend und sommerlich zu erleben: Die Jim Beam Flavors bringen fruchtig-frische Abwechslung ins Glas und sorgen für genussvolle Sommermomente. Unter dem Motto „Best Enjoyed Together“ stehen gemeinsame Erlebnisse, Freundschaft und erfrischende Drinks im Mittelpunkt.

Jim Beam, seit über 200 Jahren Inbegriff für Bourbon-Handwerkskunst aus Kentucky, bietet neben dem klassischen Sortiment auch beliebte Flavor-Varianten wie Jim Beam Apple, Jim Beam Honey und Jim Beam Black Cherry. Diese geschmackvollen Kombinationen aus authentischem Bourbon und aromatischen Likören eignen sich ideal für sommerliche Highballs und kreative Cocktails.

Erfrischend. Fruchtig. Vielseitig.

Ob als Aperitif, zur Begleitung von gegrillten Spezialitäten oder als Highlight auf der Sommerparty – Jim Beam Flavors bieten die passende Basis für unkomplizierte Highballs mit Wow-Faktor.

Jim Beam Apple & Tonic

• 1 Teil Jim Beam Apple

• 2 Teile Tonic

• Grüne Apfelscheibe

Zubereitung: Alle Zutaten in ein mit Eis gefülltes Glas geben, umrühren und mit Apfelscheibe garnieren.

Jim Beam Honey Lemonade

• 1½ Teile Jim Beam Honey

• 4 Teile Limonade

• Spritzer Soda

• Zitronenspalte

Zubereitung: Alle Zutaten in ein mit Eis gefülltes Glas geben, umrühren und mit Zitrone garnieren.

Jim Beam Black Cherry & Cola

• 1 Teil Jim Beam Black Cherry

• 3 Teile Cola

• Kirsche

Zubereitung: Bourbon auf Eis geben, mit Cola auffüllen und mit einer Kirsche servieren.

Gemeinsam grillen & genießen

Die Jim Beam Flavors passen ideal zur warmen Jahreszeit – ob beim Anstoßen mit Freund:innen, während der Burger auf dem Grill brutzelt, oder beim entspannten Sonnenuntergang am Balkon. Die unkomplizierten Rezepte lassen sich schnell zubereiten und machen jeden Moment zu einem besonderen. Ganz nach dem Motto: Best Enjoyed Together.

Weitere Informationen und Rezeptideen: www.jimbeam.com/de-de

