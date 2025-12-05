TTB-Neuheiten: Laphroaig Willem Dafoe Limited Edition und Aberlour 21yo Single Batch

Zweimal Vorfreude möchten wir Ihnen gerne noch ins Wochenende mitgeben, und zwar mit zwei Funden, die wir in der öffentlich zugänglichen us-amerikanischen TTB-Datenbank gemacht haben, in der die Unternehmen ihre Neuerscheinungen eintragen lassen müssen, wenn sie (auch) in den USA auf den Markt kommen sollen.

Für Freunde der Destillerie Laphroaig gibt es den 14 Jahre alten Laphroaig Willem Dafoe Limited Edition, der vom Schauspieler persönlich ausgesucht wurde. Er hat ein Finish in Oloroso Sherry Casks erhalten und wurde mit 53,7% vol. Alkoholstärke abgefüllt.

So sehen die Etiketten aus:

Zudem ist in der Datenbank auf ein Aberlour 21yo Single Batch aufgetaucht, dessen Etiketten nicht viel mehr als das Alter und eine Alkoholstärke von 48% vol. verraten. Auch hier die Label: