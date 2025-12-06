Samstag, 06. Dezember 2025, 19:03:21
The Caskhound & Whiskymax präsentieren „Finlaggan Moscatel Finish Single Cask Bottled For Ember & Oak“

Ein rauchiger Islay-Malt mit Moscatel Finish ist die erste Kooperation zwischen dem Abfüller und dem Importeur/Vertrieb

Seit Sommer 2025 gibt es eine Vertriebspartnerschaft zwischen Whiskymax und The Caskhound – und es sollte nicht verwundern, dass sich aus dieser Partnerschaft auch die Lust auf eine eigene, gemeinsame Abfüllung ergab. Unter dem Namen „Ember & Oak“ suchte man gemeinsam Einzelfass eines Finlaggan mit Moscatel Finish aus und füllte es mit 52% ab. Das Ergebnis sind 300 Flaschen, die man bei einem der untenstehenden Shops für sich erwerben kann:

Wenn sich The Caskhound Tilo Schnabel und Marcel Uhrig, Geschäftsführer von Whiskymax, zusammentun, dann fallen spontan verschiedene Namen für diese Kollaboration ein: Fassfreunde, Duo Infernale, Chaos & Casks… – dem Verfasser dieser Zeilen gehen die Ideen jedenfalls nicht aus. Für die nächste Stufe ihrer Zusammenarbeit haben sich die beiden Masterminds nun jedoch für „Ember & Oak“ – zu Deutsch „Glut & Eiche“ entschieden.

Bereits seit Sommer 2025 arbeiten The Caskhound und Whiskymax in einer Vertriebspartnerschaft insofern zusammen, als dass die Caskhound-Produkte auch über Whiskymax bezogen werden können – mit dem Ziel, sowohl Tilo Schnabels Produkte einem größeren Kundenkreis zugänglich machen zu können als auch das Produktportfolio von Whiskymax nachhaltig um hochklassige Abfüllungen zu erweitern.

In dieser Konsequenz war und ist es nur eine Frage der Zeit gewesen, bis die erste gemeinsame Abfüllung in den Startlöchern steht. Entschieden haben sich die neuen Fassfreunde für einen stark getorften Finlaggan Islay Mystery Malt mit Moscatel Cask Finish, abgefüllt mit 52% Vol. Lediglich 300 Flaschen ergab das Single Cask, das exklusiv auf folgenden Plattformen erhältlich ist:

https://www.themaltshop.de/p/finlaggan-ember-und-oak-islay-single-cask-whisky-52-vol-0-7l

https://www.fassmeister.com/p/finlaggan-ember-und-oak-islay-single-cask-whisky-52-vol-0-7l

www.thecaskhound.de

