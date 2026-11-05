IslayVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Laphroaig vertikal

Die acht aktuellen Destillerie-Abfüllungen und Indie-Bottlings erhalten bemerkenswert hohe Bewertungen

Völlig richtig: Es ist bereits etwas her, dass es zuletzt eine Verkostung von Laphroaig Malts auf Whiskyfun zu entdecken war. Es wäre jetzt Zeit, dies zu ändern, meint Serge Valentin (und wir pflichten ihm bei). Und stellt heute in seinem Laphroaig Vertikal-Tasting acht aktuelle Bottlings vor. Die Destillerie-Abfüllungen und Indie-Bottlings erhalten bemerkenswert hohe Bewertungen:

AbfüllungPunkte

Laphroaig 10 yo (46%, Cadenhead, Original Collection, bourbon barrel, 2026)87
Laphroaig 15 yo (16%, OB, +/-2026)87
Leapfrog 14 yo 2011/2026 (55.3%, Murray McDavid, Benchmark, bourbon barrel, cask #875289, 223 bottles)88
Leapfrog 33 yo 1992/2026 (50.3%, Murray McDavid, Mission, bourbon barrel, Islay Exclusive, 243 bottles)89
Laphroaig 35 yo ‘Dugald Johnson’ (43.8%, OB, Strong Characters, American oak, 2026)92
Laphroaig 38 yo (41.3%, OB, Archive Collection, bourbon & 2nd fill oloroso sherry, 400 bottles, 2025)92
Laphroaig 39 yo ‘Rope by Laura Carlin’ (42.4%, OB, The Wall Collection, oloroso hogshead & PX finish, 200 bottles, 2025)88 
Laphroaig 36 yo 1989/2026 (58%, Signatory Vintage, Cask Strength Collection, for LMDW Anthologie, hogshead, cask #9398, 93 bottles)92
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