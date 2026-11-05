Serge verkostet: Laphroaig vertikal

Völlig richtig: Es ist bereits etwas her, dass es zuletzt eine Verkostung von Laphroaig Malts auf Whiskyfun zu entdecken war. Es wäre jetzt Zeit, dies zu ändern, meint Serge Valentin (und wir pflichten ihm bei). Und stellt heute in seinem Laphroaig Vertikal-Tasting acht aktuelle Bottlings vor. Die Destillerie-Abfüllungen und Indie-Bottlings erhalten bemerkenswert hohe Bewertungen:

Abfüllung Punkte