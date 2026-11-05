Der Spezialist für irische Spirituosen, Irish Whiskeys, wird im kommenden Jahr eine persönlich begleitete Irlandreise veranstalten. Die Route dieser Tour verbindet unter anderem Dublin, Galway, Connemara, Killarney, die Dingle-Halbinsel und Cobh mit ausgewählten Erlebnissen rund um Irish Whiskey. Alle weiteren Details zu der Veranstaltung, die vom 18. bis 25. Mai 2027 stattfinden wird, in der Pressemitteilung von Irish Whiskeys:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Irish Whiskey dort erleben, wo er zu Hause ist

Irish Whiskeys startet persönlich begleitete Irlandreise 2027

TERMIN

18. bis 25. Mai 2027 DAUER

8 Tage GRUPPE

maximal 20 Personen

Irish Whiskey nicht nur verkosten, sondern seine Heimat, seine Geschichten und die Menschen dahinter kennenlernen: Im Mai 2027 bietet Irish Whiskeys erstmals eine persönlich begleitete Whiskey-Entdeckungsreise durch Irland an. Damit wird zugleich ein Wunsch Wirklichkeit, der von Kundinnen und Kunden des auf irische Spirituosen spezialisierten Unternehmens seit Jahren immer wieder geäußert wurde.

Vom 18. bis 25. Mai 2027 führt die achttägige Reise durch einige der reizvollsten Regionen der grünen Insel. Die Route verbindet unter anderem Dublin, Galway, Connemara, Killarney, die Dingle-Halbinsel und Cobh mit ausgewählten Erlebnissen rund um Irish Whiskey.

Im Mittelpunkt steht dabei bewusst nicht allein die Spirituose. Die Reise soll den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein intensiveres Verständnis für Irland und die Herkunft des Irish Whiskey vermitteln. Landschaft, Kultur und Geschichte werden deshalb ebenso Teil des Reiseerlebnisses wie sieben ausgewählte Whiskey-Erlebnisse und Tastings.

Eine Reise, die aus einem Kundenwunsch entstanden ist

„Bei Tastings und Veranstaltungen wurde ich über die Jahre immer wieder gefragt, wann es endlich eine gemeinsame Reise nach Irland geben wird. Mir war wichtig, daraus keine klassische Rundreise von Destillerie zu Destillerie zu machen. Ich möchte mit unseren Gästen Irland als Ganzes erleben und ihnen die Orte und Geschichten näherbringen, die meine eigene Begeisterung für Irish Whiskey seit vielen Jahren prägen.“

Mareike Spitzer, Inhaberin von Irish Whiskeys, wird die Reise persönlich begleiten. Gerade dieser persönliche Charakter ist ein wesentlicher Bestandteil des Konzepts. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 20 Personen begrenzt.

Genussreise statt klassischer Whiskey-Tour

Die Irish Whiskey Entdeckungsreise verbindet die unterschiedlichen Facetten der Insel miteinander. Von Dublin geht es in den Westen nach Galway und Connemara, weiter in den Südwesten nach Kerry und schließlich in den Süden Irlands.

Dabei soll ausreichend Raum bleiben, Irland jenseits der Whiskeygläser kennenzulernen. Die Verbindung aus ausgewählten Whiskey-Erlebnissen, außergewöhnlichen Landschaften und gemeinsamem Reisen richtet sich insbesondere an Menschen, die sich nicht nur für das Produkt im Glas interessieren, sondern auch für dessen Herkunft.

„Irish Whiskey erzählt immer auch etwas über seine Heimat. Genau dieses Zusammenspiel möchten wir während der Reise erlebbar machen.“

Reiseinformationen

Termin: 18. bis 25. Mai 2027

Dauer: 8 Tage

Teilnehmerzahl: maximal 20 Personen

Schwerpunkt: Irish Whiskey, Landschaft, Kultur und persönliche Reiseerlebnisse

Begleitung: Mareike Spitzer, Irish Whiskeys

Weitere Informationen und Buchung: https://irish-whiskey-tour.travel-events.de/

Über Irish Whiskeys

Irish Whiskeys hat sich auf Irish Whiskey und ausgewählte irische Spirituosen spezialisiert. Neben dem Verkauf steht insbesondere die Vermittlung der Geschichten, Menschen und Entwicklungen hinter der vielfältigen irischen Whiskeylandschaft im Mittelpunkt. Tastings und Veranstaltungen schaffen dabei immer wieder die Verbindung zwischen den Produkten und ihrer Herkunft.

PRESSEKONTAKT

Mareike Spitzer

Irish Whiskeys

63691 Ranstadt

https://www.irish-whiskeys.de