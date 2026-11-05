Drei neue Puni Abfüllungen erreichen die Schweiz

Über den Importeur The NOSE GmbH erreichen drei Abfüllungen der Brennerei Puni aus Südtirol die Schweiz. Vorstellen wird The NOSE diese auf dem Whisky & Musik Festival am 27. und 28. November 2026 im Volkshaus in Zürich.

Mehr zu den drei Bottlings ARTE 07, ARTE 08 und AURA 05 – cask strength der italienischen Brennerei Puni in der Info der The NOSE GmbH:

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Neues aus der PUNI-Destillerie

Im Jahr 2026 sind gleich 3 neue Punis auf dem Markt gekommen.

Der Schweizer Importeur The NOSE GmbH wird alle drei am Whisky & Musik Festival vorstellen. Dies findet am 27. und 28. November 2026 im Volkshaus in Zürich statt.

PUNI ARTE 07 – Limited Edition

8 Jahre alt

50 % vol.

0.7 Liter

limitiert auf 1.269 Flaschen

Fasstyp: Ex-Bourbon

Nicht gefiltert

Nicht gefärbt

ARTE 07 ist die erste Veröffentlichung eines getorften Whiskys (destilliert aus peated malt) und damit ein besonderer Meilenstein. Grundlage ist malz aus dem Vereinigten Königreich mit einem Torfgehalt von 50 ppm, getrocknet mit schottischem Torf. Die Reifung erfolgte vollständig in Ex-Bourbon-Fässern und verleiht dem Whisky neben seiner kraftvollen Rauchigkeit auch Struktur, Süße und Ausgewogenheit.

Aromatisch zeigt ARTE 07 ein präzises Zusammenspiel aus deutlichen Torfnoten, rauchigen und erdigen Anklängen sowie frischer Grapefruit. Am Gaumen trifft der intensive Rauch auf eine feine Honigsüße, die dem Whisky Balance und eine angenehme Rundheit verleiht.

Ein Whisky mit getorfter Gerste und Südtiroler Handwerk. Eine starke Kombination.

PUNI ARTE 08 – Limited Edition

11 Jahre alt

48 % vol.

limitiert auf 1.244 Flaschen

Fasstyp: 1. Fass, 3-Marsala+8-Bunnahabin

2. Fass, 4-PX Sherry+1-Bourbon+8-Pinot

Nicht gefiltert

Nicht gefärbt

ARTE 08 ist der wahrscheinlich bis dato spannendste release in der Serie. Er vereint zwei aufwendig gereifte Komponenten, die miteinander vermählt wurden. Die erste Komponente reifte zunächst 3 Jahre in Ex-Marsalafässern und anschließend weitere 8 Jahre in Ex-Scotchfässern von Bunnahabhain Mòine von Islay, was dem Whisky Struktur, Reife und eine subtile maritime Rauchnote verleiht. Die zweite Komponente wurde zuerst über 4 Jahre in PX-Sherryfässern gelagert, danach über 1 Jahr in Ex-Bourbon barrels und schließlich weitere fast 8 Jahre in Ex-Pinot Nero Fässern eines Südtiroler Weinguts veredelt. Das Ergebnis ist ein verständlicherweise überaus vielschichtiger Whisky mit Noten von Amarena Kirsche, dunklen Beeren, Trockenfrüchten, dunkler Schokolade, Kakao und gerösteten Nüssen, ergänzt durch Tabak, Leder, Eichenholz und einem dezenten rauchigen Unterton.

PUNI AURA 05 – cask strength

14 Jahre alt

Fassstärke mit 63,9 % vol.

limitiert auf 196 Flaschen

Fasstyp: Ex-Marsala

Nicht gefiltert

Nicht gefärbt

AURA 05 ist die bislang älteste Veröffentlichung der AURA Serie und zugleich der aktuell älteste italienische Whisky, der jemals auf den Markt gebracht wurde. Die Reifung erfolgte über die gesamte Zeit in einem handverlesenen Ex-Marsala Vergine Fass aus Sizilien. Marsala Vergine zählt zu den hochwertigsten und trockensten Stilrichtungen der Appellation und bringt durch seine oxidative Reifung besonders komplexe und noble Weinaromen mit. Für Marsala Vergine ist eine lange Reifezeit charakteristisch, die in der Regel bei mindestens 5 Jahren liegt und ihm sein besonderes Aromenspektrum verleiht. Genau diese Herkunft prägt auch den Charakter von AURA 05. Über 14 Jahre hinweg entwickelte sich der Whisky im Vinschger Klima langsam weiter. Im Geschmacksprofil zeigt der AURA 05 getrocknete mediterrane Kräuter, geröstete Mandeln, Salzkaramell, dunklen Honig, Harz, Laktritz und dunkle Schokolade, mit einem langen, trockenen und komplexen Finish.





The Nose GmbH

Whisky Import und Vertrieb

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