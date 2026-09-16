Neu von Kirsch Import: Symington’s Choice Specials, Signatory Un-chillfitered, Lindores Abbey und Stauning Rye Maple Syrup Re-Release

Ausnahmsweise am Mittwoch bringen wir Ihnen die neuesten Whiskys, die über Kirsch Import nach Deutschland kommen: Da sind zunächst einmal zwei besondere Whiskys von Andrew Symington, dem Gründer von Sigantory, die zum 50. Geburtstag von Kirsch Import extra abgefüllt wurden, drei Abfüllungen aus der Signatory Un-chillfiltered-Serie, die großen Genuss für kleines Geld versprechen und ein limitierter Stauning Rye aus dem Maple Syrup Cask, der wegen großen Erfolges neu aufgelegt wurde.

Zudem ist nun auch Lindores Abbey über Kirsch Import in Deutschland vertreten – zwei der Standards von dort legt man Ihnen aus diesem Anlass besonders ans Herz.

Hier also alles Berichtenswerte:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Abfüllungen, wie man sie nicht alle Tage sieht, stammen gern und oft aus der Hand von Andrew Symington persönlich. Zum 50-jährigen Jubiläum von Kirsch Import beschenkt der Signatory-Gründer den deutschen Markt mit zwei ehrlichen Whiskys der alten Schule.

Für die Dauer von 33 und 36 Jahren sahen die beiden Anniversary Single Casks lediglich eine Fasswand: Jeweils ein einzelnes Hogshead überließ dem fassstarken Charakter der alten Speyside-Malts die Bühne. Das Ergebnis? Authentisch komplexe und goldene Drams.

Der Glenlossie 1992/2026 bietet ein so rares wie feines Erlebnis. Helle Früchte wie Birne und Pfirsich verbindet er mit Honig, Wachs, Heu und Kräutern. Dazu stoßen Zitronenschale und Aprikosen sowie eine zunehmende, von Ingwer und Eichenholz geprägte Würze.

Mit nur 193 Flaschen hat der Longmorn 1990/2026 sogar noch größeren Seltenheitswert. Bei noch immer 51,4 % vol. Cask Strength besitzt die Einzelfassabfüllung eine kräftige, volle und ölige Persönlichkeit. Reife Steinfrüchte treffen dabei auf Vanillepudding mit einer Spur Kokosplätzchen und Orangen, ergänzt durch die elegante Würze von Ingwer und Muskat.

Glenlossie 1992/2026 – Symington’s Choice

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky 50th Anniversary of Kirsch Import

33 Jahre

Dest.: 18/11/1992 Abgef.: 25/06/2026

Herkunft: Schottland, Speyside Fasstyp: Hogshead

Fassnr.: 3458

215 Flaschen

54,3% vol. Cask Strength 0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Longmorn 1900/2026 – Symington’s Choice

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky 50th Anniversary of Kirsch Import

36 Jahre

Dest.: 15/06/1990 Abgef.: 25/06/2026

Herkunft: Schottland, Speyside Fasstyp: Hogshead

Fassnr.: 8621

193 Flaschen

51,4% vol. Cask Strength 0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Selten, süß & seidig: Neues Un-Chillfiltered-Trio

Die Signatory Un-Chillfiltered Collection schreibt ihr erfolgreiches Comeback fort und demonstriert mit drei seltenen Single Malts, dass es sich lohnt, auf authentische statt glattgebügelte Aromen zu setzen. Die Argumente? Vollmundiger Geschmack, ideale Trinkstärke und ein faires Preis-Genuss-Verhältnis.

Während Strathisla als Heimat der Chivas-Regal-Whiskys bekannt ist, gibt es nur wenig Gelegenheit, ihren Single Malt zu treffen. Mit seiner üppigen Kombination aus Sherryreifung und PX-Finish richtet sich der Strathisla 2016/2026 an Entdecker ebenso wie Sherry-Fans.

Auf seltene Fässer setzt der Mortlach 2013/2026: In Rivesaltes Hogsheads verschmolz der kräftige, fleischig-würzige Charakter des Speysiders mit reifen Pflaumen, Aprikosen und Orangenmarmelade. Dafür reifte er über zwei Jahre in den französischen Süßweinfässern nach.

Der Glen Garioch 2011/2026 stammt aus einer der ältesten aktiven Brennereien Schottlands. Die reine Bourbonreifung stellt den Brennereicharakter in den Vordergrund – für einen klassischen, unkomplizierten Bourbon-Malt aus malzigen, cremigen und fruchtigen Komponenten.

Strathisla 2016/2026

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky The Un-Chillfiltered Collection

10 Jahre

Dest.: 27/05/2016 Abgef.: 06/2026

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Refill Sherry Butts, First Fill Pedro Ximénez Sherry Butts (Finish) Fassnr.: 22, 23

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Mortlach 2013/2026

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky The Un-Chillfiltered Collection

12 Jahre

Dest.: 18/11/2013 Abgef.: 06/2026

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Refill Hogsheads, First Fill Rivesaltes Hogsheads (Finish) Fassnr.: 104, 105, 107, 109, 110

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glen Garioch 2011/2026

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky The Un-Chillfiltered Collection

14 Jahre

Dest.: 2011

Abgef.: 06/2026

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First C Second Fill Bourbon Barrels 46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Lindores Abbey neu bei Kirsch Import: Scotch-Geschichte trifft moderne Whiskyproduktion

Wo Scotch Whisky Geschichte schrieb, wird sie heute neu interpretiert: Bei Lindores Abbey aus Fife entstehen zwischen historischen Wurzeln und modernem Whisky-Making charaktervolle Single Malts wie der gleich vierfach in Sherry gereifte Nectere oder der 1494, der Brennereihistorie im Glas weitererzählt. Jetzt exklusiv bei Kirsch Import!

1494 wurde im Benediktinerkloster Lindores Abbey erstmals die Destillation von Whisky schriftlich festgehalten. Seit 2017 entsteht genau dort wieder Single Malt. Die Zutaten? Gerste aus den Feldern rund um die Abtei, besonders viel Kupferkontakt bei der Destillation und eine Produktionsweise, bei der sich das Erbe der Mönche mit moderner Handwerkskunst verbindet.

Ein hervorragendes Beispiel dafür ist Nectere (frei nach dem lateinischen Wort für „verbinden“ benannt). Für ihren neuesten Single Malt setzt Lindores Abbey ganz auf Sherry. Mit Oloroso, Pedro Ximénez, Amontillado und Palo Cortado werden hier vier Stile in einer Abfüllung vereint, die sonst kaum gemeinsam zum Einsatz kommen. Das Ergebnis balanciert karamellisierte Äpfel, Schokorosinen, Vanillecreme mit Zimt und nussiges Gebäck.

Der Lindores Abbey 1494 (zuvor bekannt als MCDXCIV) schlägt die Brücke zur Vergangenheit der Brennerei. Dafür reift das Flaggschiff in Bourbon-, STR-Rotwein und Oloroso-Fässern. So entsteht ein Single Malt mit cremig-süßem Profil, geprägt von Vanille, Karamell, Birne und Trockenfrüchten.

Lindores Abbey Nectere

Lowland Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: Oloroso, Pedro Ximénez, Amontillado C Palo Cortado Sherry Casks

47,2% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Lindores Abbey 1494

Lowland Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: Bourbon, STR Red Wine C Oloroso Sherry Casks 46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Süßes von Stauning: Goldgewinner Rye Maple Syrup Cask ist zurück

Noten von Ahorn, Vanille, dunklem Karamell, gerösteter Eiche und warmen Gewürzen, umhüllt von einer üppigen und cremigen Süße: Mit dem Stauning R.Y.E. – Maple Syrup Cask bringen die dänischen Destillateure ihren vielleicht größten Publikumsliebling zurück – limitiert auf weltweit 2.500 Flaschen.

Ob mit Goldmedaille bei u.a. den World Whisky Awards oder im Glas von Genießern: Staunings R.Y.E. mit Ahornsirup-Finale feierte seit seiner erstmaligen Einführung als Single Cask 2023 Erfolge. Jetzt ist der Favorit zurück, abgefüllt aus lediglich zehn Fässern. Vorbelegt mit eingedicktem süßem Baumsaft aus dem US-Bundesstaat Vermont, kreieren sie einen bemerkenswert ausbalancierten Whisky, der vollmundige Süße, warme Roggenwürze und große Geschmackstiefe vereint.

Stauning R.Y.E. – Maple Syrup Cask Danish Whisky

Limited Studio Edition Release

Herkunft: Dänemark

Fasstyp: Virgin American Oak Barrels, First Fill Vermont Maple Syrup Casks (Finish)

2.500 Flaschen (weltweit) 53,5% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert