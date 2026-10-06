Die Special Edition der neuseeländischen Pōkeno Destillerie, die anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der The Lord of the Rings Filmtrilogie aufgelegt wurde, wird bald im ausgewählten Fachhandel und Onlinehandel erhältlich sein. Darüber informiert uns Kammer-Kirsch als exklusiver Importeur der neuseeländischen Pōkeno Single Malt Whiskys für Deutschland. Mehr zu Pōkeno The Lord of the Rings Ringbearer in der heutigen Pressemitteilung:

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Pōkeno The Lord of the Rings Ringbearer ist bald im Handel verfügbar

Kammer-Kirsch, exklusiver Importeur der neuseeländischen Pōkeno Single Malt Whiskys für Deutschland, bringt die Pōkeno The Lord of the Rings Ringbearer Edition nun in den Handel. Die streng limitierte Sammlerabfüllung, die anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der legendären Der Herr der Ringe-Filmtrilogie aufgelegt wurde, wird bald im ausgewählten Whisky-Fachhandel und Onlinehandel erhältlich sein.

Mit dem Lord of the Rings Ringbearer präsentiert Pōkeno eine Edition, die Herr der Ringe Fans und Whisky-Enthusiasten gleichermaßen anspricht. Neben der aufwendig gestalteten Geschenkverpackung überzeugt die Abfüllung insbesondere durch ihre charakteristische Fasskomposition. Für die Sonderedition wurden First-Fill-Bourbonfässer, Virgin American Oak sowie Muskat- und Manuka-Honigholz-Fässer zu einem harmonischen und komplexen Single Malt Whisky vereint. Die unterschiedlichen Fasskomponenten verleihen dem Whisky ein vielschichtiges Aromaprofil mit feinen Honignoten, reifen Obstgartenfrüchten und dezenter Eichenwürze. Am Gaumen folgen Aromen von geröstetem Getreide, goldgelben Früchten und dezenten Gewürzen, bevor sie in einen langen, weichen Abgang mit leichter Süße übergehen.

Die Pōkeno Whisky Company entwickelte den Ringbearer in Zusammenarbeit mit Syzygy Forge als Hommage an die Welt von Mittelerde. Mit 46 % Vol. abgefüllt markiert die Edition zugleich eine besondere Verbindung zwischen der aufstrebenden neuseeländischen Whisky-Kultur und einer der ikonischsten Filmwelten der vergangenen 25 Jahre.

Für deutsche Whisky-Liebhaber ist Pōkeno Ringbearer damit jetzt greifbar. Die streng limitierte Edition wird bald im ausgewählten Fachhandel und Onlinehandel erhältlich sein.

Über die Destillerie Kammer-Kirsch GmbH – Craft Distillers seit 1909

Die Destillerie Kammer-Kirsch GmbH ist eine in Süddeutschland ansässige Obstbrennerei, die ihr eigenes Sortiment überwiegend im Fachgroßhandel, im Facheinzelhandel und in ausgesuchten LEH-Outlets anbietet. Seit 1990 ist das Unternehmen auch im Import von hochwertigen Spirituosen in Deutschland aktiv. Zu den weltweit bekannten Marken gehören u. a. erlesene Whiskys von Arran, Tomatin, Spey, Islay Mist, Kingsbarns, Ardgowan, Pōkeno, Fercullen und M&H. Das vielfältige Sortiment im Importbereich wird durch Rums von Black Tears, Tanduay und Come Hell or High Water sowie dem Cremelikör Five Farms, Tequila Rose, Bonollo Grappa und dem polnischen Wyborowa Vodka ergänzt.

Im Bereich der Obstbrände hat sich das Unternehmen aufgrund seiner Historie auf Kirschwasser konzentriert. Neben Kirschbränden haben auch verschiedene andere Obstbrände, wie z.B. Trester Brand, bei Spirituosen Wettbewerben höchste Auszeichnungen erhalten. Erweitert wird das Portfolio durch die Black Forest Serie mit Black Forest Dry Gin, Black Forest Rothaus Whisky sowie Black Forest app, einem Zusammenspiel aus Apfelbrand und Botanicals. Weitere eigene Destillate wie Black Forêt Malt Whisky oder Blacky Deutscher Whisky runden das vielfach prämierte Portfolio der Destillerie Kammer-Kirsch GmbH ab.

www.kammer-kirsch.de