Neu von Kammer-Kirsch: Black Forest Rothaus Whisky PX Sherry Cask 2026 und Black Forêt STR Single Cask

Gleich zwei Whisky-Neuheiten sind es, die uns die Destillerie Kammer-Kirsch mit ihren Presseaussendungen ankündigt: Zum einen gibt es ab sofort den Black Forest Rothaus Whisky PX Sherry Cask 2026 im deutschen Fachhandel zu finden, und ebenso die erste fassstarke Abfüllung von Black Forêt, den Black Forêt STR Single Cask.

Zu beiden haben wir ausführliche Infos für Sie, inklusive den Tasting Notes und dem UVP – lesen Sie hier mehr:

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Black Forest Rothaus Whisky PX Sherry Cask 2026 – Exklusive Sonderedition aus dem Schwarzwald

Mit dem Black Forest Rothaus Whisky PX Sherry Cask 2026 präsentiert die Destillerie Kammer-Kirsch eine außergewöhnliche Sonderedition ihres charaktervollen Schwarzwälder Single Malts.

Destilliert im April 2021 und im Juni 2026 nach über fünf Jahren Reifezeit abgefüllt, durfte dieser Whisky seine gesamte Reifezeit in ausgewählten Pedro-Ximénez-Sherryfässern verbringen. Anders als bei einer klassischen Nachreifung prägt das PX-Fass den Whisky somit von Beginn an und schafft eine intensive Verbindung zwischen Destillat und Holz.

Das Ergebnis ist ein ausdrucksstarker Whisky mit kupferfarbener Erscheinung und einem vielschichtigen Aromenspiel. Die charakteristischen Aromen des Destillats verbinden sich mit den Einflüssen des PX-Sherryfasses zu einem eigenständigen Geschmacksprofil. Dunkle Früchte und kandierte Noten treffen auf feine Nussaromen, dezente Sherrysüße und würzige Eiche. Die für Pedro-Ximénez-Fässer typischen Noten von Trockenfrüchten und dunkler Frucht verleihen dem Whisky zusätzliche Tiefe und Geschmeidigkeit.

Mit 54,5 % Vol. präsentiert sich die Sonderedition kraftvoll und ausdrucksstark. Die erhöhte Alkoholstärke unterstreicht die intensive Aromatik und lässt die verschiedenen Facetten des Whiskys besonders deutlich hervortreten.

Tasting Notes

Farbe: Kupfer

Nase: Elegante Süße mit dunklen Früchten, feinen Nussnoten und dezenten Sherryaromen. Warme Holznuancen verleihen zusätzliche Tiefe.

Geschmack: Vollmundig und leicht würzig. Kandierte Früchte und dunkle Fruchtaromen verbinden sich mit trockener Eiche und feinen nussigen Anklängen.

Abgang: Lang und ausgewogen mit trockener Eichenwürze, dunklen Früchten und einem feinen, warmen PX-Nachhall.

0,5 L · 54,5 % Vol.

Eine limitierte Abfüllung mit eigenständigem Charakter

Erhältlich ab sofort im ausgewählten Fachhandel und über den Vertrieb der Destillerie Kammer-Kirsch GmbH. Nur solange der Vorrat reicht. Die UVP: liegt bei 59,00 €

Black Forêt STR Single Cask – Die erste Single-Cask-Abfüllung von Black Forêt

Mit dem Black Forêt STR Single Cask von Bauernkirsch präsentiert die Destillerie Kammer-Kirsch eine besondere Premiere: Zum ersten Mal in der noch jungen Geschichte von Black Forêt wird ein Whisky als Single Cask abgefüllt. Die streng limitierte Abfüllung verbindet traditionelles Handwerk, sorgfältige Fassauswahl und die besondere Charakteristik einer individuellen Reifung. Ein Whisky, der vor allem Kenner und Liebhaber außergewöhnlicher Abfüllungen begeistern dürfte.

Seit vielen Jahren reifen die Whiskys von Black Forêt in speziell ausgewählten Fässern im Gewölbekeller bei Kammer-Kirsch in Karlsruhe. Für die erste Single-Cask-Abfüllung wurde Master Keeper of the Quaich Gerald Erdrich beauftragt, ein besonderes Fass aus dem Bestand auszuwählen und für diese limitierte Abfüllung zu selektieren.

Die Wahl fiel auf das Fass Nr. 851. Der Single Malt Whisky wurde 2019 destilliert und durfte insgesamt sieben Jahre reifen. Diese besondere Kombination der Fassreifung verleiht dem Whisky zusätzliche Tiefe und eine vielschichtige Aromatik aus kräftigen Holznoten, feiner Würze, Karamell und dunklen Früchten.

Bei den sogenannten STR-Fässern handelt es sich um speziell behandelte Rotweinfässer. STR steht für „Shaved, Toasted and Recharred“. Dabei wird das Fass zunächst abgeschabt, anschließend geröstet und erneut ausgekohlt. Durch diese besondere Behandlung können sich während der Reifung komplexe Aromen entwickeln. Insbesondere fruchtige Noten, Karamell und feine Würze sowie Noten von roten Beeren werden durch diese Form der Fassreifung unterstützt und verleihen dem Whisky seinen charaktervollen Ausdruck.

Der Black Forêt STR Single Cask wird in Fassstärke mit 57,2 % Vol. abgefüllt. Auf eine Färbung mit Zuckerkulör wird bewusst verzichtet. Damit bleibt die natürliche Farbe des Whiskys erhalten und auch der individuelle Charakter des ausgewählten Fasses steht im Mittelpunkt.

Die Anzahl der verfügbaren Flaschen ergibt sich aus der Größe des selektierten Fasses. Insgesamt stehen lediglich 233 Flaschen zur Verfügung. Jede Flasche wird mit einer fortlaufenden Nummer versehen. Damit ist jede einzelne Flasche Teil einer außergewöhnlichen und streng limitierten Premiere für Black Forêt.

TASTING NOTES

Black Forêt STR Single Cask – 0,7 L / 57,2 % Vol.

Farbe: Gold

Gold Nase: In der Nase zeigt sich der Whisky zunächst angenehm kraftvoll. Leicht nussige Noten treffen auf markante, aber harmonisch eingebundene Holznoten. Dazu gesellen sich feine Aromen von Zimt, Karamell und Rosinen, die für eine warme und vielschichtige Aromatik sorgen.

In der Nase zeigt sich der Whisky zunächst angenehm kraftvoll. Leicht nussige Noten treffen auf markante, aber harmonisch eingebundene Holznoten. Dazu gesellen sich feine Aromen von Zimt, Karamell und Rosinen, die für eine warme und vielschichtige Aromatik sorgen. Gaumen: Am Gaumen präsentiert sich der Single Cask charaktervoll und vollmundig. Aromen von dunklen Früchten verbinden sich mit einem Hauch Zartbitter und einer leichten, angenehmen Würze. Begleitet wird das Geschmacksbild von schönen Holzaromen, die die lange Reifung und den Einfluss der beiden unterschiedlichen Fasstypen widerspiegeln.

Am Gaumen präsentiert sich der Single Cask charaktervoll und vollmundig. Aromen von dunklen Früchten verbinden sich mit einem Hauch Zartbitter und einer leichten, angenehmen Würze. Begleitet wird das Geschmacksbild von schönen Holzaromen, die die lange Reifung und den Einfluss der beiden unterschiedlichen Fasstypen widerspiegeln. Abgang: Der Abgang ist langanhaltend und wärmend. Dunkle Frucht, feine Würze und markante Holznoten bleiben angenehm präsent. Dazu gesellen sich dezente Zartbitter- und Karamellnoten, die für einen ausgewogenen und charaktervollen Nachhall sorgen.

Mit dem Black Forêt STR Single Cask geht die Firma Bauernkirsch mit ihrem Partner Destillerie Kammer-Kirsch einen besonderen Schritt und macht erstmals den individuellen Charakter eines einzelnen Black Forêt Fasses erlebbar.

Der UVP beträgt 39,90 € pro 0,7-Liter-Flasche. Die Abfüllung ist streng limitiert und über die Vertriebskanäle der Destillerie Kammer-Kirsch erhältlich, solange der Vorrat reicht.