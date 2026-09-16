Serge verkostet: Japanische Whiskys, das Finale

Es ist vollbracht: Mit dem dritten Teil seiner Serie hat Serge nun die Verkostungen japanischer Whiskys beendet. Sechs Bottlings sind es heute, drei Yoichi und drei Miyagikyos von Nikka (ein paar Bilder und einen Bericht von einem Besuch bei der letzteren Brennerei können Sie hier sehen).

Der Punkteschnitt heute liegt über 90 – die Abfüllungen stammen alle aus der Artist-Serie von La Maison du Whisky, die ja ohnehin nicht für Mittelmäßigkeit bekannt ist, um es einmal salopp zu formulieren. Die Zahlen und Fakten finden Sie wie immer in unserer Tabelle, die sinnlichen Eindrücke in den Verkostungsnotizen:

Abfüllung Punkte

Yoichi 20 yo 2005/2026 (59.1%, Artist by La Maison du Whisky, virgin mizunara puncheon, cask #407529, 297 bottles) 91 Yoichi 35 yo 1991/2026 (65.4%, Artist by La Maison du Whisky, sherry butt, cask #129880, 144 bottles) 93 Yoichi 40 yo 1986/2026 (59.4%, Artist by La Maison du Whisky, remade hogshead, cask #252819, 39 bottles) 93 Miyagikyo 15 yo 2010/2026 (58.8%, Artist by La Maison du Whisky, Port hogshead, cask #125892, 204 bottles) 89 Miyagikyo 25 yo 2000/2026 (60%, Artist by La Maison du Whisky, sherry butt, cask #117935, 425 bottles) 89 Miyagikyo 40 yo 1986/2026 (59.9%, Artist by La Maison du Whisky, virgin oak puncheon, cask #78858, 174 bottles) 93

Das Titelbild widmen wir der Miyagikyo Distillery.