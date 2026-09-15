Serge verkostet: Drei Tage mit japanischen Whiskys – Tag Zwei

In der zweiten Session seiner dreiteiligen Tasting-Serie mit Whiskys aus Japan stellt uns Serge Valentin heute sieben weitere Abfüllungen. Das gestrige bereits hohe Niveau der Whiskys der Whisky wird heute noch ein klein wenig getoppt: Vier Abfüllungen erhalten 90 Punkte oder mehr, und auch die drei restlichen Bottlings werden recht gut bewertet. Unsere Übersicht:

Abfüllung Punkte