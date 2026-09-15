JapanVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Drei Tage mit japanischen Whiskys – Tag Zwei

Sieben weitere Bottlings aus Japan in einem Tasting, diese erhalten (fast) durchgehend sehr hohe Bewertungen

In der zweiten Session seiner dreiteiligen Tasting-Serie mit Whiskys aus Japan stellt uns Serge Valentin heute sieben weitere Abfüllungen. Das gestrige bereits hohe Niveau der Whiskys der Whisky wird heute noch ein klein wenig getoppt: Vier Abfüllungen erhalten 90 Punkte oder mehr, und auch die drei restlichen Bottlings werden recht gut bewertet. Unsere Übersicht:

AbfüllungPunkte

Ichiro’s Malt & Grain ‘The Dragon Awakes’ (61.1%, OB, Lucky Choice & The Antelope, sherry finish, cask #B0026, 284 bottles, 2025)85 
Japan 10 yo 2014/2025 (54.5%, Elixir Distillers, The Whisky Trail, cask #11044, 240 bottles)90
Chichibu 10 yo 2016/2026 (64.7%, Spirits of Salud, 7even Gods of Fortune, 1st fill barrel, cask #5731, 144 bottles)91
Mars Komagate 22 yo (43%, OB, +/-2026)91
Hinomaru ‘The 1st Edition’ (48%, OB, 3,000 bottles, +/-2023)82
Yoichi 10 yo 2015/2026 (63.1%, Artist by La Maison du Whisky, virgin oak puncheon, cask #148028, 471 bottles)89
Miyagikyo 10 yo 2015/2026 (55.3%, Artist by La Maison du Whisky, recharred puncheon, cask #11621, 507 bottles)90
-Werbung-
Vorheriger Artikel
Port Ellen 1979 Cask of Distinction: Ein Whiskyfass für 1 Million Euro bei Fine Spirits Auction
Nächster Artikel
Uncharted Whisky ist zurück: Drei charakterstarke Abfüllungen mit kompromissloser Transparenz

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -