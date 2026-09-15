Wer bereits etwas länger Whiskyexperts liest, kann sich vielleicht noch erinnern: Im Sommer 2022 versteigerte Diageo gemeinsam mit Sotheby’s zwei sehr seltene Casks of Distinction der Destillerien Brora und Port Ellen.

Wer damals diese Gelegenheit verpasst hat, oder nicht wahrnehmen konnte, dem bietet sich nun eine neue Gelegenheit, das Port Ellen 1979 Cask of Distinction zu ersteigern. Denn Fine Spirits Auction bringt, in Partnerschaft mit Diageo, dieses Fass erneut zur Versteigerung. Die Auktion endet am 2. Oktober, das Startgebot liegt bei 1 Mio. €.

Alle Details zum Port Ellen Fass 1145 und zur Auktion finden Sie in der Aussendung, die wir erhalten hierzu haben:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Port Ellen 1979 Cask of Distinction: Ein Whiskyfass für 1 Million Euro bei Fine Spirits Auction

Paris, 14. September 2026 – Fine Spirits Auction, Frankreichs führende Online-Auktionsplattform für hochwertige Spirituosen, bringt ein außergewöhnliches Fass der Destillerie Port Ellen zur Versteigerung: das Port Ellen 1979 Cask of Distinction. Das Startgebot liegt bei 1 Mio. € (eine Million Euro).

Ein äußerst seltener und außergewöhnlicher Posten

Dieser Posten dürfte für Aufsehen sorgen: Ein komplettes Fass Port Ellen 1979 – Cask of Distinction, das in Partnerschaft mit Diageo angeboten wird, kann noch bis zum 2. Oktober auf Fine Spirits Auction ersteigert werden. Das Fass reift derzeit in den Lagerhäusern von Royal Lochnagar. Der Käufer erhält die Möglichkeit, den Whisky dort nach eigenem Wunsch bis zum 16. Februar 2029 weiterreifen zu lassen – dem Tag, an dem dieser außergewöhnliche Whisky 50 Jahre alt wird. Im Angebot enthalten ist die gesamte logistische Betreuung: Lagerung und Abfüllung innerhalb der offiziellen Port Ellen Cask-of-Distinction-Reihe.

Das Fass

Fassnummer: 1145

Fasstyp: Refill American Oak Hogshead

Destilliert am: 15.02.1979

Geschätzter Alkoholgehalt: 51,4 % vol. (Juni 2026)

Geschätzte Flaschenzahl: 73 Flaschen (Juni 2026)

Aktuelles Alter des Whiskys: 47 Jahre (Stand Juni 2026)

Möglichkeit, die Reifung bis zum 50. Geburtstag fortzusetzen (16.02.2029)

„Die Gelegenheit, ein Port Ellen Cask of Distinction dieser Herkunft und dieses Alters zu präsentieren, ist äußerst selten. Dieses 1979 destillierte Fass verfügt über eine lückenlos dokumentierte Geschichte und bietet heute eine weitere Besonderheit: Sein künftiger Besitzer erhält eine Ausnahmegenehmigung, die es ihm ermöglicht, die Reifung bis zu seinem 50. Jubiläum fortzusetzen. Wir freuen uns ganz besonders, dieses Fass auf Fine Spirits Auction internationalen Sammlern präsentieren zu können – und das im Rahmen der Whisky Live Paris. Für Fine Spirits Auction ist dies eine einzigartige Gelegenheit, Erbe, Weitergabe und Zukunft des Whiskys in einem außergewöhnlichen Moment zu vereinen.“ Etienne de La Morsanglière, Direktor Fine & Rare, La Maison du Whisky

Tasting Note von Charles Maclean

„Sensationell! Einer der besten Port Ellen, die ich je verkostet habe – ungewöhnlich dunkel und reichhaltig, von enormer Komplexität und außergewöhnlicher Länge.“

Ein Whiskyfass, das bereits für 875.000 £ versteigert wurde

Dieses einzigartige Fass wurde bereits 2022 für 875.000 £ (rund 1,018 Mio. €) versteigert. Das Fass kann bis zum 2. Oktober 2026 auf der Website von Fine Spirits Auction ersteigert werden.

Die Destillerie Port Ellen

Die Destillerie Port Ellen wurde 1825 von A. K. Mackay & Co. an der Südküste der Insel Islay gegründet. 1836 übernahm John Ramsay die Kontrolle über die Destillerie. In dieser Zeit spielte Port Ellen unter anderem eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Whiskyaustauschs mit Nordamerika.

1925 wurde die Destillerie in die Distillers Company Limited (DCL) integriert. Nach einer längeren Produktionsunterbrechung nahm sie Ende der 1960er-Jahre den Betrieb wieder auf. Port Ellen produzierte hauptsächlich Malt Whisky für Blends und stellte im Mai 1983 im Zuge der Rationalisierung der Produktionskapazitäten der schottischen Whiskyindustrie endgültig den Brennbetrieb ein.

Die vor der Schließung angelegten Whiskybestände wurden jedoch weitergereift und abgefüllt, unter anderem im Rahmen der Special Releases von Diageo. Zwischen 2001 und 2017 kamen siebzehn jährliche Port-Ellen-Abfüllungen auf den Markt.

Nach mehr als vierzig Jahren Produktionspause nahm Diageo die Destillerie im März 2024 offiziell wieder in Betrieb. Die neue Anlage verfügt über zwei Paar Brennblasen: die „Phoenix Stills“, die den vor der Schließung 1983 verwendeten Brennblasen nachempfunden sind, sowie die „Experimental Stills“. Letztere sind mit einem Spirit Safe ausgestattet, der eine präzisere Trennung der verschiedenen Fraktionen des Mittellaufs ermöglicht.

Die Whiskys aus den historischen Beständen stammen ausschließlich aus Destillationen bis 1983. Die 2024 wieder aufgenommene Produktion markiert somit ein neues Kapitel in der Geschichte von Port Ellen.

ÜBER FINE SPIRITS AUCTION

Fine Spirits Auction wurde im November 2020 auf gemeinsame Initiative von La Maison du Whisky, dem seit 1956 auf Whisky, Rum und Spirituosen spezialisierten Unternehmen, und iDealwine, einem der weltweit führenden Anbieter von Online-Weinauktionen und Frankreichs führendem Weinauktionshaus, gegründet. Seit 2020 wurden auf der Plattform mehr als 15.000 Flaschen verkauft. Fine Spirits Auction hat sich damit als Referenzplattform für Online-Auktionen von Whisky und edlen Spirituosen etabliert. Fine Spirits Auction richtet sich an Liebhaber hochwertiger Whiskys und edler Spirituosen und sorgt regelmäßig mit außergewöhnlichen Auktionsergebnissen für Aufsehen.