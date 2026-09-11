Whiskystats.com: Auktionspreise für Whisky steigen im August weiter, Brora 2026 bisher +25,8%

Der August ist ein recht ruhiger Monat, was Auktionen für Whisky betrifft, berichtet Whiskystats.com – gerade mal etwas über 20.000 Flaschen waren unter den Hammer gekommen – allerdings sind das 8,5% mehr als im August 2025. Bemerkenswert: 10,6% der Flaschen wurden nicht verkauft – der höchste Wert seit 2020.

Die Flaschen, die verkauft wurden, erzielten aber ordentliche Preise – und der Gesamtindex stieg damit im Vergleich zum Vormonat um 1,14% – das ist das vierte Plus in Folge. Schottische und irische Whisk(e)ys waren im Plus, nur japanische Abfüllungen setzten ihren Sinkflug fort und erzielten ein Minus von 1,08%.

Bei den Japanern fällt so ziemlich jede Marke bei den Auktionspreisen, aber vor allem mit Hanyu geht es steil bergab. Seven of Diamonds fiel von 3700 Euro im Juni auf 2500 im August, Sic of Clubs von 3800 auf 2200, die Six of Hearts war mit 3000 Euro so niedrig im Verkauf wie seit 2018 nicht mehr.

Ein echter Überflieger momentan ist Brora, mit einem Plus von 9,3% im August und einem Gesamtplus von 25,8% 2026. Damit ist Brora nun an Macallan vorbeigezogen und belegt hinter Port Ellen den zweiten Platz im Ranking der wertvollsten Marken im Auktionsranking. Träger dieses Aufschwungs sind vor allem unabhängig abgefüllte Whiskys von Brora wie der Brora 1982 Old Malt Cask von Douglas Laing oder der Brora 1982 Old and Rare von Gordon & MacPhail, aber auch die Special Releases von Diageo machen diesen Aufwärtstrend mit.

Ab September geht es wieder aufwärts mit der Zahl der gehandelten Flaschen – wir werden sehen, ob der generelle Aufwärtstrend bei den Preisen am Sekundärmarkt dann auch noch weiter anhält…