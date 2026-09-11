Neu bei HaWe Bremen: Cadenhead’s Spectrum Series No. 1 Tullibardine 12yo – German Exclusive Limited Edition

Eine spannende Neuheit – nicht nur für Liebhaber von Whisky aus Sherryfässern – bringt Importeur HaWe Bremen exklusiv von Cadenhead nach Deutschland: Der Cadenhead’s Spectrum Series No. 1 Tullibardine 12yo ist ein 12 Jahre alter Whisky aus Tullibardine, der in sich Whiskys aus fünf verschiedenen Sherryfass-Arten vereint. So hat man die ganze Bandbreite der Sherryfass-Reifungen in einer Flasche, aber nicht als beliebiges Mischmasch, sondern von Cadenhead in seinen Blending Labs fachkundig vermählt.

Mehr über den Cadenhead’s Spectrum Series No. 1 Tullibardine 12yo, der ab sofort erhältlich ist, lesen Sie hier bei uns:

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A sherry spectrum all in one bottle – Cadenhead’s Spectrum Series No. 1 Tullibardine 12yo – German Exclusive Limited Edition

Gemeinsam mit Cadenhead’s, Schottland’s ältesten unabhängigen Abfüller, präsentieren wir eine innovative limitierte Serie, welche das gesamte Spektrum der Sherry-Welt vereint, und mit dem ersten Release das Sherry-Spektrum der Tullibardine Distillery vorstellt. Für die Reifung der Edition wurde die volle Range an Sherry-Fässern, von Manzanilla bis PX, genutzt und im Cadenhead’s Blending Laboratory mit der perfekten Gewichtung vermählt.

Vom maritimen Stil des Manzanilla Sherry, über die intensive Süße der PX-Fässer und den würzigen Noten des Oloroso, erreicht uns eine wahrhaftige Sherry-Reise. Es ist ein Single Malt, der mit seiner Reifung die volle Range an Sherry-Fassarten in sich trägt, was möglicherweise bis hierhin einzigartig ist.

Was ist das Innovative an der Spectrum Series – Was macht diese einzigartig?

With the Spectrum Series, we showcase the diverse world of sherry through the lens of our interpretation of Tullibardine Distillery. Spectrum is a unique series, with an innovative concept to reflect the full spectrum of a specific cask category. The Spectrum Series 1.0 showcases the sherry universe with a marriage of five sherry variations – from the delicate maritime notes of Manzanilla to the rich, luscious depth of Pedro Ximénez. Further spectrum releases will continue to portray a meticulously composed cuvée of a destined cask category like wine, sherry or Port and offer an exciting Single Malt alternative to styles you may already be familiar with. Statement von Cadenhead

Cadenhead’s Sherry-Spectrum Series No. 1 – Tullibardine Distillery 12 Jahre – Matured in PX, Oloroso, Fino, Amontillado & Manzanilla Sherry Casks – 5 styles

Gemeinsam mit Cadenhead’s haben ein eigenständiges Konzept kreiert, welches den Namen „Spectrum Series No. 1.0 – Tulllibardine“ trägt. Es ist eine einzigartige Sherry-Variation, die das gesamte Spektrum der Sherry-Welt – von Manzanilla bis PX – in einer Edition widerspiegelt.

Dabei sind alle Fässer bereits mindestens 3 Jahre in Sherry-Fässern gereift. Zum Einsatz kommen ausschließlich First-Fill Casks, ergänzt mit Refill PX-Casks, in denen zuvor Springbank reifte und die damit eine besondere Brücke zur begehrten Campbeltown-Brennerei schlagen. Die Limited Edition reifte insgesamt 12 Jahre, präsentiert sich mit einer Alkoholstärke von 46,0 % Vol. Selbstverständlich ohne zusätzliche Farbstoffe und ohne Kühlfiltrierung.

The Sherry Spectrum Composition – The Sherry Universe:

Refill PX (which previously held Springbank)

Fresh PX Sherry

Fresh Oloroso Sherry

Fresh Fino Sherry

Fresh Manzanilla Sherry

Fresh Amontillado Sherry

Cadenhead’s Laboratory – die Spectrum Reise:

Mit dem Ziel eine Edition zu kreieren die alle möglichen Sherry-Variationen vereint, beginnt die Reise im Cadenhead’s Warehouse, wo die Tullibardine Fässer in allen Sherry Variationen über Jahre hinweg reifen. Die innovative Vermählung der Sherryfässer findet im Cadenhead’s Blending Laboratory statt. Cameron McGeachy (Director of Sales Cadenhead’s) & Ranald Watson (Group Director of Sales & Marketing Springbank) wählten hier die ideale Gewichtung aller fünf Sherry-Variationen aus und vermählten diese zum Sherry Spectrum. Nach der Vermählung folgt das Bottling der neuen Cadenhead’s Flaschen, und somit der finale Schritt bevor uns eine wahre Sherry-Expression und eine eigenständige Interpretation des Sherry-Spectrum No. 1 – Tullibardine 12 yo erreicht.