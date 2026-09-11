Neu von Slyrs: SLYRS Single Cask Sauternes

Neu und nur im SLYRS Webshop zu erhalten ist der SLYRS Single Cask Sauternes, eine auf 295 Flaschen limitierte Sonderabfüllung aus der Destillerie am Schliersee.

Das schreibt die Brennerei darüber:

Der SLYRS Single Malt Whisky Sauternes Cask Finish wurde im Mai 2018 destilliert und reifte zunächst drei Jahre in einem Fass aus Amerikanischer Weißeiche. Von 2021 bis 2026 lagerte er weitere fünf Jahre in einem ausgewählten Sauternes-Fass. Diese außergewöhnlich lange Nachreifung verbindet die charakteristische Handschrift von SLYRS mit der Eleganz französischer Fasskultur. Das Ergebnis ist ein erlesenes Single Cask von besonderer Finesse und Vielschichtigkeit. Mit 52,8 % vol. wurde der Whisky aus dem Fass ST 21/02 abgefüllt.

Nur 295 Flaschen à 0,7 Liter sind verfügbar, jede davon in einer hochwertigen Altar-Verpackung. Diese limitierte Single-Cask-Abfüllung ist ausschließlich im SLYRS Onlineshop erhältlich. Nur solange der Vorrat reicht.

Und hier noch die Tasting Notes zur Neuerscheinung:

Geruch: Vollreife gelbe Trauben, kandierte Aprikose und Mandelkrokant, ergänzt durch florale Noten, feines Karamell und eine Spur Ingwer

Geschmack: Vollmundig und ölig mit dezenter Süße, kandierten Früchten und würziger Eiche. Der Alkohol ist hervorragend eingebunden und verleiht dem Whisky Kraft, ohne die Aromen zu überdecken

Nachklang: Lang, weich und würzig. Reife Trauben und Eichenaromen bleiben präsent, ganz ohne alkoholische Schärfe