HighlandsVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Ein Trio aus Tullibardine

Keine rechte Begeisterung will heute bei Serge in der Verkostung mit drei unabhängigen Abfüllungen aufkommen...

Mit drei unabghängigen Abfüllungen (2x Maltbarn und Cadenhead) nimmt sich Serge heute in seiner Verkostung der Highland-Brennerei Tullibardine an – einer Destillerie, deren Whiskys er sich sehr verbunden fühlt. Ganz kommt das heute in der Bwewertung nicht zum Vorschein, dennnur einer davon erreicht die Marke von 85 Punkten, die anderen beiden in der Verkostung bleiben dann teilweise deutlich darunter.

Die Verkostung sieht in unserer Tabelle so aus:

AbfüllungPunkte

Tullibardine 9 yo 2016/2026 (55.6%, Maltbarn, bourbon, 154 bottles)83
Tullibardine 13 yo 2012/2025 (54%, Cadenhead, Chairman’s Stock, tawny Port hogshead finish, 210 bottles)78
Tullibardine 32 yo 1993/2026 (47.1%, Maltbarn, bourbon and Madeira, 158 bottles)85

Und wie meistens widmen wir unser Titelbild der verkosteten Destillerie. Die beiden Bilder stammen von Jochen Wied, dem wir auf diesem Wege wieder einmal für die Überlassung seiner Fotos danken wollen…

Tullibardine. Bild © Jochen Wied, Joe’s Tastings
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