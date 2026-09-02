Einen ganz besonderen Mortlach hat sich der unabhängige Abfüller und Onlinehänder whic.de für die nächste Ausgabe der Old Golds Collection ausgesucht: Ein 19 Jahre alter Mortlach, der die gesamte Zeit in einem First Fill Bolgheri Hogshead reifen konnte, um dann in natürlicher Fassstärke mit 56,9% Vol. abgefüllt zu werden.

Das ergibt in dieser Kombination interessante Tasting Notes, wie der nachfolgende Pressetext von whic.de vermittelt:

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DIE ZWEITE PRÜFUNG DES DONNERGOTTS

whic führt die Old Gods Collection mit einem 19-jährigen Mortlach aus dem toskanischen Weinfass fort

Bremen, 02.09.2026

Mit einem 19 Jahre alten Mortlach setzt der Premium-Whiskyhändler whic die Old Gods Collection in Kooperation mit dem Traditionsabfüller Signatory fort. Der Speyside Single Malt Scotch Whisky erscheint unter dem Titel Thor’s Trials II – Lifting the World-Snake und reifte 19 Jahre in einem einzelnen First Fill Bolgheri Hogshead – einem edlen Weinfass von der toskanischen Küste, wie es in der schottischen Fassreifung nur selten zum Einsatz kommt.

Die Farbe ist ein kräftiges, rein natürliches Kupferrot. In der Nase treffen Lakritz, Johannisbeeren, Brombeeren und feinsäuerliche Stachelbeeren auf Edelbitter-Schokolade mit Orange, Nektarinen und geröstete Nüsse – viel Tiefe, mit erstaunlicher Leichtigkeit getragen. Am Gaumen bekommt der Whisky Gewicht: Kraftvoll und geschmeidig verschmelzen süße Kirschen und Lakritz mit edler Eichenwürze, sanften Tanninen, Tabak und Leder, dazu Zimt, Muskat und ein Hauch Veilchen. Der lange Nachklang bleibt süß-würzig mit dunkler Kirsche, gerösteter Eiche und einer feinen Kräuternote.

Für Kenner liegt der Reiz in der Kombination. Mortlach destilliert seit 1896 nach einem Verfahren, das sich rechnerisch auf 2,81 Durchgänge summiert und ein schweres, fleischiges Destillat hervorbringt – der Beiname The Beast of Dufftown ist Programm. Gereift ist dieses Destillat in einem erstbelegten Weinfass aus Bolgheri – einem geschützten Anbaugebiet an der toskanischen Küste, das statt mit Sangiovese mit Bordeaux-Rebsorten bepflanzt ist. Weil vor dem Whisky nur Wein darin lag, gibt das Holz rote Frucht, Struktur und feine Tannine besonders unmittelbar weiter.

Abgefüllt wurde der im April 2007 destillierte Whisky unverdünnt mit 56,9% Vol., ohne Kältefiltration und ohne Zusatz von Farbstoffen. Das Hogshead #101 ergab lediglich 296 Flaschen – die bisher kleinste Auflage der Collection. Jede von ihnen ist ein wertiger Dekanter, dessen Etikett in Holzschnitt-Optik mit Kupferveredelung Thors zweite Prüfung zeigt: den Donnergott vor einer gewaltigen Katze, die in Wahrheit Jörmungandr, die Weltenschlange, ist.

Ab sofort sind diese exklusiv bei whic erhältlich: whic.de/old-gods

„Schon die Nase ist ein Fest: dunkle Beeren, Lakritz und Edelbitter-Schokolade mit Orange – und das alles mit einer Leichtigkeit, die man einem 19-jährigen Mortlach nicht zutraut. Am Gaumen kommt dann das ganze Gewicht dazu, das im Bolgheri Weinfass gewachsen ist. Wie bei Thors Katze steckt in dieser Abfüllung noch deutlich mehr, als sie im ersten Moment preisgibt.“ Arne Wesche, Gründer von whic

Über die Serie Old Gods

In Zusammenarbeit mit Signatory werden nur die edelsten Fässer für die Old Gods Serie auserwählt. Sie werden alle in mächtiger Fassstärke abgefüllt. Sie erzählen die Sagen um die alten Götter des hohen Nordens – Szenen, die als Illustrationen in Holzschnitt-Optik mit glänzenden Kupferveredelungen die wertigen Dekanter und Tuben zieren. Die Old Gods liefern Ihnen ein visuelles und geschmackliches Erlebnis gleichermaßen. Nach der Allfather Trilogy, einer dreiteiligen Erzählung über Odin, folgt eine Trilogie, die sich den Prüfungen Thors widmet.

Thor’s Trials II – Lifting the World-Snake

Útgarða-Loki ließ seine Katze in die Halle bringen: ein Spiel für die jungen Riesen seines Hofes, spottete er, mehr verlange er vom Donnergott nicht. Thor packte zu, doch je höher er drückte, desto tiefer krümmte das Tier den Rücken. Am Ende löste sich eine einzige Pfote von den Fliesen, und die Riesen lachten. Erst weit vor den Toren der Festung gab der König preis, was in seiner Halle wirklich gesessen hatte: Jörmungandr, die Schlange, deren Leib sich um den ganzen Erdkreis legte. Thor hatte keine Katze vom Boden gehoben, sondern die Weltenschlange selbst. Und wo ihr Leib sich hob, warf sich das Land darunter in Falten: die Gebirgsketten der Erde.