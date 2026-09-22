Der Alba-Collection Verlag hat seine Tasting Map Japan aktualisiert, und stellt heute die 3. Auflage vor. Sie ist ab heute im Whiskyfach- und Buchhandel erhältlich, und selbstverständlich ebenfalls direkt beim Verlag.

Hier alle näheren Infos und Details zur Tasting Map Japan:

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Alba-Collection Verlag mit aktualisierter Tasting Map Japan

Hamburg, 22. September: Die Tasting Map Japan ist in 3. aktualisierter Auflage erschienen.

Die Anzahl der Whisky Destillerien in Japan hat sich in den letzten 5 Jahren von 39 aktive auf 113 aktive Destillerien fast verdreifacht.

Stand 09/2026

· aktive Destillerien: 113

· geschlossenen Destillerien: 14

· geplante Destillerien: 9

· Blender & Bottler: 22

Originaltitel: Whisky Distilleries in Japan

Verlag: Alba-Collection Verlag

Erscheinungstermin: 22. Oktober 2026

Auflage: 3. aktualisierte Auflage (09/2026)

Sprache: Englisch

Seiten: 2

Format: 21 x 29,7 cm (DIN A4)

Material: 300 g/qm Papier mit beidseitig Glanzcello

ISBN: 978-3-944148-92-2

Preis: 5,00 €

Erhältlich in Whiskyfach- und Buchhandel oder direkt beim Verlag:

https://www.alba-collection.de/p/whisky-distilleries-japan-tasting-map