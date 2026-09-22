Der Alba-Collection Verlag hat seine Tasting Map Japan aktualisiert, und stellt heute die 3. Auflage vor. Sie ist ab heute im Whiskyfach- und Buchhandel erhältlich, und selbstverständlich ebenfalls direkt beim Verlag.
Hier alle näheren Infos und Details zur Tasting Map Japan:
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Alba-Collection Verlag mit aktualisierter Tasting Map Japan
Hamburg, 22. September: Die Tasting Map Japan ist in 3. aktualisierter Auflage erschienen.
Die Anzahl der Whisky Destillerien in Japan hat sich in den letzten 5 Jahren von 39 aktive auf 113 aktive Destillerien fast verdreifacht.
Stand 09/2026
· aktive Destillerien: 113
· geschlossenen Destillerien: 14
· geplante Destillerien: 9
· Blender & Bottler: 22
Originaltitel: Whisky Distilleries in Japan
Verlag: Alba-Collection Verlag
Erscheinungstermin: 22. Oktober 2026
Auflage: 3. aktualisierte Auflage (09/2026)
Sprache: Englisch
Seiten: 2
Format: 21 x 29,7 cm (DIN A4)
Material: 300 g/qm Papier mit beidseitig Glanzcello
ISBN: 978-3-944148-92-2
Preis: 5,00 €
Erhältlich in Whiskyfach- und Buchhandel oder direkt beim Verlag:
https://www.alba-collection.de/p/whisky-distilleries-japan-tasting-map