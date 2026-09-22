Serge verkostet: Glen Spey als Duo

Wieder einmal findet die schottische Brennerei Glen Spey einen Platz in den täglichen Verkostungen auf Whiskyfun. Und eigentlich könnten wir erneut nur wiederholen, was wir bei diesen Gelegenheiten bereits mehrmals über diese Destillerie geschrieben hatten. Doch statt nochmals zu erwähnen, dass andere Whisky-Produzenten sich einer größeren Präsenz im Spotlight erfreuen, weisen wir lieber auf die (fast) durchgehend hohe Qualität ihres Whisky hin, die wir (fast) ausschließlich bei den unabhängigen Abfüllern finden können. Auch die heutige Session bildet da keine Ausnahme, wie Sie in unserer Übersicht sehen, und auf Whiskyfun im Details lesen können:

Abfüllung Punkte

Glen Spey 24 yo 2001/2026 (53.8%, Maltbarn, sherry cask, 148 bottles) 87 Glen Spey 12 yo 2014/2026 (59.1%, Lady of the Glen, pineau des Charentes rouge finish, cask #800873, 201 bottles) 85