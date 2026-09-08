Neu bei Kirsch Import: Adventskalender 2026, Benromach 12 y.o., The GlenAllachie 21 y.o. Batch 7 und PX Single Cask sowie Signatory 100 Proof und 100 Proof Exceptional Cask Edition

Wir bewegen uns ganz langsam, aber nicht weniger sicher auf die Weihnachtszeit zu. Und so stellt heute Kirsch Import in den dienstäglichen Neuheiten die 2026er World-Whisky- und Scotch-Adventskalender vor (Es gibt bei Kirsch Import auch noch einen Rum-Adventskalender, den wir aber aufgrund unseres thematischen Schwerpunktes Whisk(e)y auch in diesem Jahr nicht erwähnen).

Die heutigen Neuheiten ergänzen der neue Benromach 12 yo als Flaggschiff der Speyside-Destillerie, The GlenAllachie 21 y.o. – Batch 7 und die Einzelfass-Abfüllung The GlenAllachie 2014/2026 – 12 yo – PX Sherry Hogshead #9371 swoie drei neue Bottlings aus der Signatory 100 Proof und 100 Proof Exceptional Cask Edition.

Wie gewohnt, hier alle Details, Einzelheiten und Tasting Notes:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Es wird ein Dram entspringen: Unsere Adventskalender 2026 sind da!

2 Kalender, je 24 Kostproben, 0 Langeweile: Mit unserem Adventskalender-Trio schicken wir Spirituosen-Fans und neugierige Genießer auch 2026 wieder auf Entdeckungsreise durch die Vorweihnachtszeit.

Die Advents-Samples haben wir dafür frisch in den gewohnt wertigen Magnetboxen verpackt. Unter dem Deckel warten außerdem ein Begleitheft mit Abbildungen und Informationen zu jeder Abfüllung und ein Nosingglas zur professionellen Verkostung. Welche Whiskys und Rum-Sorten dieses Jahr dabei sind, können Sie der alphabetischen Auflistung auf den Produktseiten entnehmen.

Unser Whisky-Wonder-World-Adventskalender führt in 24 Etappen rund um die Whisky-Welt. Dieses Jahr haben wir Entdecker-Drams im Gepäck, die von Japans Sandstränden über Namibias Hochebenen bis in den Süden der USA führen.

Ob Speyside-Experiment, „hidden gem“ aus den Highlands oder legendärer Luxus-Blend: Unser Scotch-Whisky-Adventskalender lädt vor verträumter Kulisse zum Genuss 24 rein in Schottland destillierter Drams ein.

Adventskalender – Whisky Wonder World

24 x 0,02l | mit Begleitheft

Alkoholgehalt: 48.7% | Mit Farbstoff

Diese Drams sind im Whisky-Wonder-World-Adventskalender 2026 enthalten:

Amrut Single Malt – Indian Single Malt Whisky

Benromach 15 y.o. – Speyside Single Malt Scotch Whisky

Cotswolds Bourbon Cask – English Single Malt Whisky

Dingle Distillery 2015/2024 – Oloroso Sherry Cask – Triple Distilled Irish Single Malt Whiskey

Elsburn The Journey 6 y.o. – Hercynian Single Malt Whisky

Flóki Icelandic Single Malt Whisky

Isle of Raasay 2019/2024 Chinkapin Oak Cask – Hebridean Single Malt Whisky

Kanosuke 2023 Limited Edition – Single Malt Japanese Whisky

Laizhou Blender 22 – Chinese Single Blended Whisky

Mars Komagatake – Japanese Spring Edition – Single Malt Japanese Whisky

Millstone Oloroso Sherry Cask – Dutch Single Malt Whisky

Morris Muscat Barrels – Australian Single Malt Whisky

Nikka Taketsuru Pure Malt – Blended Malt Whisky

Ondjaba Gravino Cask Finish – Namibian Triple Grain Whiskey

Scapegrace Anthem – New Zealand Single Malt Whisky

Smögen 10 y.o. – Swedish Single Malt Whisky

Starward Ginger Beer Cask – Single Malt Australian Whisky

Stauning KAOS – Danish Triple Malt Whisky

Teerenpeli Soidin – Finnish Single Malt Whisky

The GlenAllachie 12 y.o. Moscatel Wood Finish – Speyside Single Malt Scotch Whisky

Thomson Whisky – Two Tone Blend

Turntable X Dingle – Collaboration Drop 02 – Blended Whisky

West Cork Rum Finish – Single Malt Irish Whiskey

Willett Johnny Drum – Sour Mash Kentucky Bourbon Whiskey

Adventskalender – Scotch

24 x 0,02l | mit Begleitheft

Alkoholgehalt: 49.1% | Mit Farbstoff

Diese Drams sind im Scotch-Whisky-Adventskalender 2026 enthalten:

Benrinnes 12 y.o. (Soldier) – Macbeth Collection Act Two – Speyside Single Malt Scotch Whisky

Benromach Contrasts: High Enzyme 2012/2024 – Speyside Single Malt Scotch Whisky

Berry Bros. & Rudd – Dailuaine 2007/2024 – Speyside Single Malt Scotch Whisky

Black Bull Kyloe – Sherry Finish – Blended Scotch Whisky

Compass The Peat Monster – Blended Malt Scotch Whisky

Duncan Taylor – Tullibardine 2013/2024 – Highland Single Malt Scotch Whisky

Edradour 10 y.o. – 200 Years Edition

Glasgow 1770 – 6 y.o. – Cognac Cask Finish – Lowland Single Malt Scotch Whisky

Glencadam Origin 1825 / „The Rather Elegant“ – Highland Single Malt Scotch Whisky

Isle of Raasay 2019/2024 – Unpeated Rye Cask #19/266 – Hebridean Single Malt Whisky

Isle of Skye 12 y.o. – Blended Scotch Whisky

Lochlea Distillery Our Barley – Lowland Single Malt Scotch Whisky

Meikle Tòir The Original 5 y.o. – Peated Speyside Single Malt Scotch Whisky

Murray McDavid – Allt-a-Bhainne 2009/2024 – Speyside Single Malt Scotch Whisky

Murray McDavid – Tullibardine Sherry Cask Finish – Highland Single Malt Scotch Whisky

Nc’nean Organic Cask Strength – Highland Single Malt Scotch Whisky

Port Askaig 8 y.o. – Islay Single Malt Scotch Whisky

Signatory Vintage – Secret Speyside (TAM) 11 y.o. – Speyside Single Malt Scotch Whisky

Signatory Vintage 100 Proof – Mortlach 2013/2025 – Speyside Single Malt Scotch Whisky

Smokehead Twisted Stout – Islay Single Malt Scotch Whisky

Symington’s Blended Scotch Whisky 10 y.o.

The GlenAllachie 11 y.o. – Premier Cru Classé Wine Cask Finish – Speyside Single Malt Scotch Whisky

Tomintoul Seiridh – Speyside Single Malt Scotch Whisky

Turntable Spirits Unplugged – Blended Scotch Whisky

Neues Alter, neue Stärke, neue Fässer:

Benromach 12 y.o. führt jetzt die Core Range an

Er ist das Flaggschiff, auf das viele Whisky-Fans lange gewartet haben: Der neue Benromach 12 y.o. führt ab sofort das Kernsortiment der kleinen Speyside-Brennerei für den Fachhandel an – und zwar mit erstmals 46 Volumenprozenten, reiner Sherryfassreifung und einer aufmerksamkeitsstarken Verpackung.

Ideale, unfiltrierte Trinkstärke war bislang kein Merkmal der Benromach-Standards. Mit dem 12 y.o. gelingt es nun, den natürlichen Charakter, die Textur und die Aromen des Speyside Single Malts noch deutlicher zum Ausdruck zu bringen. Bonus: Der Verzicht auf Kühlfiltration sorgt zudem für genau das vollere Mundgefühl und die größere Tiefe, die Genießer so schätzen.

In First Fill Sherry Casks gereift, vereint der neue Standard Noten von Zimtschnecken, Rosinen und Ingwer mit Beeren, Orange sowie einem Hauch von Rauch und bleibt damit dem Benromach-Charakter treu.

Benromach 12 y.o.

Alkoholgehalt: 46% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Das Bukett besticht durch lebhafte Himbeeren und helle Orangenschale, die auf die tiefe Süße von traditionellem Früchtekuchen treffen. Eine feine Pfeffernote und ein Hauch von Rauch setzen subtile Akzente.

Geschmack: Am Gaumen entfalten sich fruchtige Noten und herbe Schokolade, begleitet von einer würzigen Note durch geschroteten Pfeffer. Der zarte Rauch verbindet sich elegant mit der reichhaltigen Textur der Sherry-Reifung.

Nachklang: Das Finale zeigt sich ausdauernd mit Anklängen von Kakao und einer trockenen Würze. Ein Hauch von Rauch verweilt harmonisch und rundet den Geschmack ab.

Selten lässt sich die Wirkung eines einzigen Fasstyps so direkt im Glas ablesen wie bei diesem Speyside Single Malt: Der Benromach 12 Jahre reift ausschließlich in First-Fill-Sherryfässern – und das sieht, riecht und schmeckt man. Mahagonifarben leuchtet der Whisky im Glas, bevor er mit intensiven Frucht- und Würzaromen das Interesse des Kenners weckt.

Handgemacht in Forres seit 1898

Die Benromach Distillery in Forres, Speyside, setzt auf einen bewusst reduzierten Ansatz: nur vier Zutaten – gemälzte Gerste, Wasser, Hefe und das handwerkliche Können erfahrener Destillateure. Jedes Fass wird per Hand befüllt, einzeln gewogen, von Hand beschriftet und in traditionellen Dunnage-Lagerhäusern eingelagert. Nach 12 Jahren ausschließlicher Reifung in First-Fill-Sherryfässern wird der Whisky mit 46 % vol. ohne Kältefiltration und ohne Farbzusatz abgefüllt – für einen Charakter, der nichts verbirgt.

Fruchtkuchen, Pfeffer und ein Hauch Rauch

Das Aroma öffnet sich mit reifen Himbeeren und Orangenschale, unterlegt von würzigem Sherry-Früchtekuchen und einem diskreten Rauchtupfer. Am Gaumen folgen lebhafte rote Beeren und kandierte Orange, begleitet von der feinen Schärfe geknackter Pfefferkörner – vollmundig, süß und dabei ausgewogen. Der Abgang ist lang, trocken-fruchtig und kakaowürzig.

Für alle, die Sherryfass-Reifung in ihrer reinsten Form schätzen

Wer klassische Sherryfass-Whiskys liebt, findet hier eine konsequente und handwerklich überzeugende Interpretation aus der Speyside. Pur genossen oder mit einem kleinen Schluck Wasser entfaltet der Benromach 12 seine ganze Komplexität. Die markante rote Verpackung mit der Destillerie-Illustration macht ihn zudem zu einem stilvollen Geschenk für Whiskyfreunde.

Luxuriös & limitiert:

The GlenAllachie mit 21 y.o. & PX Single Cask

Das Kernsortiment von The GlenAllachie besteht aus mindestens acht Jahre alten Single Malts. Ihr Charakteristikum: Sie reifen insbesondere in erstklassigen Sherryfässern. Ein herausragendes Beispiel ist The GlenAllachie 21 y.o. Das opulente Batch 7 wird begleitet von einem Single Pedro Ximénez Hogshead, ausgesucht von Billy Walker für Kirsch-Kunden.

Der legendäre Master Blender präsentiert die neue Auflage des 21 y.o. in seiner ehrlichsten Form: fassstark, nicht kühlfiltriert, ohne Farbstoff. Aus handverlesenen Pedro Ximénez und Oloroso Sherry Puncheons sowie Hogsheads vermählt, entsteht ein üppiger, luxuriöser Single Malt, der den Gaumen mit vielschichtigen Noten von gebackenem Ingwer, Manuka-Honig, Zwetschgen, Kakao und Melasse glasiert.

Exklusiv für den deutschen Markt präsentiert sich The GlenAllachie 2014/2026 nicht nur zu einem fairen Preis-Genuss-Verhältnis, sondern auch wunderbar intensiv. Billy Walkers Fasstalent drückt sich in Rosenblüten, Feigensirup, Zimtpflaumen und Rosinenbuttercreme aus. Das Single Cask ergab 355 Flaschen.

GlenAllachie 21 y.o. – Batch 7

Alkoholgehalt: 51.9% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Ein Bouquet von gebackenem Ingwer und feinem Mokka verschmilzt mit den Noten karamellisierter Haselnüsse. Akzente von Zimt und Kakao sowie eine feine Zitrusnote verleihen dem Duft eine einladende Komplexität.

Geschmack: Am Gaumen präsentiert sich der Malt vollmundig mit dunklen Kirschen, Pflaumen und Äpfeln, die von kräftigem Espresso und schwerem Sirup begleitet werden. Nuancen von Muscovado-Zucker, Honig und kandiertem Ingwer sorgen für eine harmonische Süße.

Nachklang: Das langanhaltende Finale beeindruckt durch die herbe Tiefe von Zartbitterschokolade und Walnüssen. Würzige Backnoten und die Essenz von Trockenfrüchten klingen noch lange nach.

Geduld ist oft die wichtigste Zutat, wenn ein edles Destillat im Fass seiner Vollendung entgegenreift. Bei diesem GlenAllachie 21 Jahre Batch 7 spürt man in jedem Tropfen die über zwei Jahrzehnte gewachsene Tiefe, die durch die kundige Hand eines Meisters geformt wurde. Es ist ein Single Malt, der nicht nur das Glas füllt, sondern einen bleibenden Moment des anspruchsvollen Genusses schafft.

Die Kunst der Sherry-Reifung unter Billy Walker

Im Herzen der schottischen Speyside reifte dieser Single Malt für stolze 21 Jahre heran, bevor er als limitiertes Batch 7 abgefüllt wurde. Master Distiller Billy Walker wählte für diese Komposition ausschließlich erstklassige Pedro Ximénez- und Oloroso-Sherryfässer aus Spanien aus. Die Vermählung von Puncheons und Hogsheads verleiht dem Destillat seine beeindruckende, natürliche Mahagonifarbe und eine aromatische Dichte, die ohne Kältefiltrierung oder den Zusatz von Farbstoffen direkt aus dem Fass in die Flasche gelangt.

Ein Mosaik aus dunklen Früchten und feiner Würze

Das Bouquet eröffnet mit warmen Noten von gebackenem Ingwer und Mokka, die von Wabenhonig und kandierten Haselnüssen untermalt werden. Am Gaumen entfaltet sich die volle Kraft der Fassstärke von 51,9 % Vol. mit Nuancen von Schwarzkirschen, Muscovado-Zucker und einer cremigen Rosinen-Buttercreme. Die Textur ist ölig und reichhaltig, wobei Anklänge von Mānuka-Honig und dunkler Schokolade einen langanhaltenden, von würzigen Pflaumen geprägten Abgang einleiten.

Ein luxuriöser Begleiter für besondere Augenblicke

Dieser Single Malt ist ein Paradebeispiel für die gelungene Balance zwischen Intensität und Eleganz. Er eignet sich besonders für den puren Genuss bei Zimmertemperatur, wobei ein paar Tropfen Wasser die komplexen Schichten der Oloroso-Einflüsse noch weiter öffnen können. In seiner edlen, dunkelgrünen Geschenkbox mit goldenen Akzenten ist er zudem eine exzellente Wahl für Kenner, die das unverfälschte Handwerk und die spezifische Handschrift einer unabhängigen Brennerei schätzen.

GlenAllachie 2014/2026 – 12 y.o.

PX Sherry Hogshead #9371

Alkoholgehalt: 62.7% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Von „mmmmysteriös“ bis Mortlach:

100 Proof starke Preistipps von Signatory

Single Malts und Single Grains der Signatory 100 Proof und 100 Proof Exceptional Cask Edition werden mit 57,1% vol. abgefüllt – dem Mindestgehalt, ab dem mit Alkohol getränktes Schießpulver entzündet werden kann. Was auch zündet? Hohe Prozente treffen dabei auf niedrige Preise und echten Qualitätswhisky von „mmmmysteriös“ bis Mortlach.

Bekannte Brennerei trifft PX-Finish: Der Mortlach 2016/2026 vereint alle Vorteile in einer Abfüllung. Bei hoher Trinkstärke unterstreicht der Sherry-Butt-Einfluss den beliebten fleischigen Hausstil mit üppigen, süßen Noten.

Zu einem ausgesprochen attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis bietet der Orkney (HP) 2011/2026 Fans der Inselbrennerei eine spannende Möglichkeit, den Whisky außerhalb der Originalabfüllungen zu entdecken. Klassischer Heidekrautrauch und maritime Würze treffen dabei auf dunkle Süße und Zitrusfrische.

Mit dem „mmmysteriösen“ Speyside (M) 2008/2026 aus der 100 Proof Exceptional Cask Edition werfen Feinschmecker einen unabhängigen Blick auf eine tonangebende Kult-Brennerei der Region. Der Preis-Leistungs-Knaller kommt nach 18 Jahren in First Fill Oloroso Sherry Butts älter denn je zu seiner Fangemeinde.

Mortlach 2016/2026 – 10 y.o.

Signatory 100 PROOF Edition #84

Alkoholgehalt: 57.1% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Reife Pflaumen und dunkle Beeren verschmelzen mit den tiefgründigen Nuancen von Feigen und Rosinen. Der intensive Sherry-Charakter wird durch cremiges Karamell und einen dezenten Hauch von Kakao elegant unterstrichen.

Geschmack: Ein vollmundiges Profil offenbart die Süße von Honig und getrockneten Früchten, flankiert von gerösteten Nüssen. Akzente von feinem Kakao und würzigem Zimt verleihen dem kräftigen Körper eine bemerkenswerte Struktur.

Nachklang: Das Finale gestaltet sich langanhaltend und lässt Noten von schmelzendem Karamell sowie dunklem Kakao nachklingen. Eine feine Sherry-Süße begleitet den Abschied und rundet den Genuss harmonisch ab.

Für Momente, die nach einem charakterstarken Begleiter verlangen, bietet sich dieser Mortlach an. Er vereint die strukturbetonte Kraft der Speyside mit der tiefgründigen Süße spanischer Sherry-Eiche zu einem besonderen Erlebnis, das weit über das Glas hinausreicht und die Geduld einer zehnjährigen Reifezeit deutlich macht.

Die Symbiose aus Destillationskunst und Fassreife

Im Jahr 2016 destilliert, reifte dieser Single Malt für ein volles Jahrzehnt, bevor er 2026 von dem renommierten unabhängigen Abfüller Signatory Vintage für die 100 Proof Edition ausgewählt wurde. Das Herzstück seiner Veredelung bildet das First Fill Pedro Ximénez Butt, welches dem Brand seine markante Farbe und aromatische Dichte verleiht. Unverfälscht, ohne Kältefiltration und ohne Zusatz von Farbstoffen, gelangt der Whisky mit kraftvollen 57,1 % Vol. direkt vom Fass in die Flasche.

Ein honigfarbenes Spiel aus Frucht und Würze

Das Auge erfreut sich an einem warmen Honigton, der im Glas schimmert und die Intensität der Sherry-Nachreifung bereits erkennen lässt. In der Nase entfaltet sich ein dichtes Bouquet von Rosinen und Feigen, das von feinem Kakao und einer Spur Karamell begleitet wird. Am Gaumen zeigt sich der Mortlach vollmundig und präsent: Dunkle Schokolade trifft auf die Würze von Zimt und Pfeffer, während der langanhaltende Nachklang eine noble Eichenwürze und den typischen Charakter der Speyside offenbart.

Kraftvoller Solist für anspruchsvolle Genießer

Dieser Single Malt ist eine Empfehlung für Kenner, die das Spiel mit hohen Alkoholstärken und intensiven Sherry-Einflüssen schätzen. Aufgrund seiner hohen Gradation lädt er dazu ein, mit wenigen Tropfen Wasser zu experimentieren, um die vielschichtigen Aromen Schicht für Schicht zu entfalten. Die klassische Flasche mit dem cremefarbenen Etikett unterstreicht dabei die zeitlose, handwerkliche Ästhetik dieser limitierten Abfüllung.

Orkney (HP) 2011/2026 – 15 y.o.

Signatory 100 PROOF Edition #83

Alkoholgehalt: 57.1% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Speyside (M) 2008/2026 – 18 y.o.

Sig 100 PROOF Exceptional Edition #17

Alkoholgehalt: 57.1% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Vielschichtige Noten von reifen Feigen und saftiger Orange treffen auf den tiefen, weinigen Einfluss des Oloroso-Sherrys. Ein dezenter Akzent von dunkler Schokolade rundet das ausdrucksstarke Bouquet ab.

Geschmack: Der Gaumen besticht durch die Fülle getrockneter Datteln und Feigen, eingebettet in eine charaktervolle Struktur aus würziger Eiche. Feinherbe Schokolade verbindet sich harmonisch mit der komplexen Sherry-Aromatik.

Nachklang: Das Finale präsentiert sich langanhaltend mit der feinen Herbe von schwarzem Tee. Eine subtile Süße von braunem Zucker verleiht dem Abgang eine angenehme Tiefe.

Es gibt Single Malts, die sich mit dem ersten Schluck vollständig offenbaren, und solche, die sich Schicht für Schicht entfalten, während sie im Glas atmen. Dieser 18-jährige Speysider gehört zweifellos zur zweiten Kategorie und belohnt die Geduld des Genießers mit einer Tiefe, die nur durch fast zwei Jahrzehnte Reifezeit entstehen kann.

Tradition aus der Speyside und die Kunst der Fassauswahl

Im Herzen der schottischen Speyside reifte dieses Destillat seit dem Jahr 2008 heran, bis es vom renommierten unabhängigen Abfüller Signatory Vintage für die exklusive 100 Proof Exceptional Edition #17 ausgewählt wurde. Die Entscheidung für First Fill Oloroso Sherry Butts zeugt von einem tiefen Verständnis für das Zusammenspiel zwischen Destillat und Holz, wobei die 18-jährige Ruhephase dem Whisky seine honigfarbene Brillanz verlieh. Die Abfüllung im Jahr 2026 markiert den Höhepunkt einer Entwicklung, die ohne Kältefiltration und Farbstoffe die reine Essenz des Handwerks bewahrt.

Ein Zusammenspiel von dunkler Frucht und edler Würze

Das Bouquet besticht durch eine intensive Fülle von dunklen Trockenfrüchten, die von feinen Nuancen von Orangenschale und einer vielschichtigen Nussnote begleitet werden. Am Gaumen entfaltet sich die volle Kraft der 57,1 % Vol., die Aromen von reifen Datteln, getrockneten Feigen und Zartbitterschokolade präsentieren, eingebettet in eine markante Eichenstruktur. Ein langanhaltendes Finale mit Noten von schwarzem Tee und karamellisierten Nüssen rundet das komplexe Profil dieses Single Malts elegant ab.

Kraftvoller Solist für besondere Momente

Dieser limitierte Single Malt ist ein Paradebeispiel für die ungeschönte Kraft eines fassstarken Whiskys, der sich durch seine Authentizität und aromatische Dichte auszeichnet. Wir empfehlen, diesen Tropfen pur bei Zimmertemperatur zu genießen, wobei ein paar Tropfen Wasser die komplexen Schichten der Sherry-Aromatik noch weiter öffnen können. Das edle Labeldesign in Schwarz und Gold unterstreicht den kuratierten Charakter dieser Exceptional Edition, die in jeder gut sortierten Sammlung einen besonderen Platz verdient.