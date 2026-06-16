Mortlach mit „Travellers’ Exclusive Collection“

Die Mortlach Distillery, zu Getränke-Konzern Diageo gehörend, betritt erstmals den Reise-Einzelhandel und veröffentlicht „Travellers’ Exclusive Collection“. Zu dieser Reihe gehören ein ein 14-jähriger, ein 16-jähriger und ein 20-jährigen Whisky.

Mortlach 14 Year Old reifte ausschließlich in Refill-Fässern. Diese sorgen für einen „kraftvollen, ursprünglichen und lebendigen Charakter, der die kompromisslose Art von Mortlach einfängt“.

Mortlach 16 Year Old ist als komplexer, vielschichtiger Whisky beschrieben, der in vier Fassarten nachgereift wurde: PX- und Oloroso-Sherryfässer, Bourbon-Fässer aus amerikanischer Eiche, Weinfässer sowie Fässer aus neuer Eiche.

Mortlach 20 Year Old reifte erstmals in seltenen Fässern aus schottischer Eiche nach, und soll so „ein unverwechselbares, gehobenes Geschmacksprofil“ bieten.

Die Mortlach Travellers’ Exclusive Collection wird im Juli zunächst über die China Duty Free Group in Hongkong eingeführt. Anschließend wird das Sortiment an wichtigen Standorten der China Duty Free Group erhältlich sein, darunter Hongkong, Hainan, Shanghai und Peking. Auf die erste Einführung in Asien folgt eine weltweite Markteinführung der Kollektion. Angaben einer UVP konnten wir bisher nicht vorfinden.