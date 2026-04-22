Serge verkostet: Mortlach 2006 vs 1969

Zwei Whiskys aus Mortlach, die 18 und 22 Jahre alt sind, werden heute von Serge Valentin in einer Time Warp Session verkostet. Und beide gefallen ihm sehr gut – der Mortlach 22yo in der Black Dumpy Bottle aus dem Jahr 1991 noch ein wenig besser. Gerne selbst verkosten würden wir alle wohl beide wollen, wenn man die Tasting Notes liest.

Hier die beiden in der Tabelle:

Abfüllung Punkte

Mortlach 18 yo 2006/2025 (56%, The First Editions, for HNWS Taiwan, refill hogshead, cask #HL21494, 126 bottes) 87 Mortlach 22 yo 1969/1991 (50.5%, Cadenhead, Black Dumpy) 90