SpeysideVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Mortlach 2006 vs 1969

Im Jahr 2006 und 1969 destilliert, zeigt der ältere Mortlach laut Serge Aromen, die durch die Flaschenreifung entstanden sind...

Zwei Whiskys aus Mortlach, die 18 und 22 Jahre alt sind, werden heute von Serge Valentin in einer Time Warp Session verkostet. Und beide gefallen ihm sehr gut – der Mortlach 22yo in der Black Dumpy Bottle aus dem Jahr 1991 noch ein wenig besser. Gerne selbst verkosten würden wir alle wohl beide wollen, wenn man die Tasting Notes liest.

Hier die beiden in der Tabelle:

AbfüllungPunkte

Mortlach 18 yo 2006/2025 (56%, The First Editions, for HNWS Taiwan, refill hogshead, cask #HL21494, 126 bottes)87
Mortlach 22 yo 1969/1991 (50.5%, Cadenhead, Black Dumpy) 90
Mortlach. Bild: Martyn Jenkins
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