Lost Lantern mit erstem Blend aus Straight Bourbons aller 50 US-Bundesstaaten

Historisch gesehen wird Bourbon mit nur wenigen Bundesstaaten in Verbindung gebracht. Hier stehen Kentucky und Tennessee an erster Stelle. Doch in den letzten zwei Jahrzehnten entwickelte sich die dynamische Szene der Craft-Destillerien. Und diese führte dazu, dass in jedem der 50 US-Staaten mittlerweile Bourbon hergestellt wird.

Bereits vor der Gründung des unabhängigen Abfüllers Lost Lantern, in Vermont ansässig, entstand die Idee des Blends „United States of Bourbon“. Es brauchte allerdings Jahre bis zur Realisierung, wie Adam Polonski, Mitbegründer und Leiter der Whiskey-Beschaffung bei Lost Lantern, erklärt. Im Jahr 2021 begann die gezielte Auswahl von Fässern, für diese besuchte Polonski jede einzelne Brennerei, die in diesen Blend eingeflossen ist, persönlich. 2025 war dieser Prozess dann abgeschlossen. Und „United States of Bourbon“ konnte in die Flaschen, und ist jetzt veröffentlicht.

In zwei Versionen mit unterschiedlicher Alkoholstärke erscheint dieser Blended Straight Bourbon. United States of Bourbon 100 Proof mit 50 % Vol. ist auf 6.780 Flaschen limitiert, und erhält eine UVP von 79,99 $.

United States of Bourbon Cask Strength, mit 61,5 % Vol., ist auf 3.300 Flaschen limitiert. Die UVP liegt hier bei 99,99 $.

Zum 250. Jahrestag der Gründung der United States of America veröffentlicht Lost Lantern zudem die United States of Bourbon 1776 Edition. Der Blended Straight Bourbon Whiskey vereint Whiskeys aus den 13 Bundesstaaten, die sich 1776 zu einer neuen Nation zusammenschlossen. In Fassstärke mit 60,7 % Vol. abgefüllt, sind hier selbstverständlich nur 1.776 Flaschen erhältlich. Diese tragen eine UVP von 199,99 $.

Eine Liste der an diesem Bourbon beteiligten Brennereien finden Sie auf der Lost Lantern Website. Die Bottlings sind ab sofort im Einzelhandel ausgewählter US-Bundesstaaten erhältlich.