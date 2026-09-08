Whiskyzone, der Versandhändler für hochwertige Spirituosen aus Brandenburg präsentiert heute seinen World of Whisky Adventskalender 2026. Dieser enthält 24 Miniatuten á 30 ml mit Whisk(e)ys aus 14 Herkunftsländern. Mehr über den bereits vorbestellbaren Adventskalender finden Sie hier:

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Whiskyzone präsentiert den World of Whisky Adventskalender 2026

Der World of Whisky Adventskalender 2026 von Whiskyzone ist ab sofort bestellbar. Hinter den 24 Türchen verbirgt sich eine internationale Auswahl unterschiedlicher Whiskys – zusammengestellt als geschmackliche Reise durch verschiedene Länder, Regionen und Stilrichtungen.

Insgesamt enthält der Kalender 24 verschiedene Whisky-Miniaturen mit jeweils 30 ml. Die Auswahl führt durch 14 Herkunftsländer: Australien, Deutschland, Dänemark, Irland, Italien, Japan, Kanada, Namibia, Schottland, Schweden, Spanien, Taiwan, Thailand und die USA.

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Im Mittelpunkt steht dabei die Vielfalt der internationalen Whiskywelt. Unterschiedliche Brennereien, Herstellungsweisen und Charaktere sorgen für Abwechslung im Glas. Geschmacklich reicht das Spektrum von fruchtigen und eleganten über würzige und vollmundige bis hin zu kräftigeren und rauchigen Abfüllungen.

Mit dabei sind unter anderem bekannte Namen wie Laphroaig, GlenAllachie und Kavalan. Welche Abfüllung sich hinter welchem Türchen verbirgt, macht den Kalender zu einer 24-tägigen Entdeckungsreise durch die internationale Whiskywelt.

Tasting-Zubehör inklusive

Neben den 24 Whisky-Samples enthält der World of Whisky Adventskalender 2026 ein Whiskyzone Tastingglas, ein Tasting-Wheel zur Orientierung bei der Aromenbestimmung sowie eine Begleitbroschüre mit Informationen zu den enthaltenen Whiskys.

Präsentiert wird alles in einer hochwertigen Box im Weltkarten-Design mit Magnetverschluss.

Der World of Whisky Adventskalender 2026 ist ab sofort bei Whiskyzone bestellbar. Die Auslieferung erfolgt voraussichtlich ab Ende September 2026.

24 verschiedene Whiskys à 30 ml

insgesamt 720 ml

Whiskys aus 14 Herkunftsländern

inklusive Whiskyzone Tastingglas

inklusive Tasting-Wheel

inklusive Begleitbroschüre

hochwertige Box mit Magnetverschluss

Preis: 109,90 Euro

Auslieferung voraussichtlich ab Ende September 2026

Weitere Informationen:

https://www.whiskyzone.de/world-of-whisky-adventskalender-2026-whiskyzone