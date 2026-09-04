Tastillery bringt Whisky-Adventskalender „24 Tastes of Whisky“ 2026

Den diesjährigen Reigen der Adventskalender-Aussendungen eröffnet Tastillery mit ihrem Whisky-Adventskalender „24 Tastes of Whisky“ 2026 – im September, kurz drei Wochen nach dem ersten Auftauchen von Weihnachtskeksen im Handel, ist das nicht früh, sodern firmiert bereits unter „nobler Zurückhaltung“.

Hier alles über den mit 24 Samples zu 3cl bestückten Kalender, den Sie jetzt zur Auslieferung im Oktober zum ermäßigten Preis vorbestellen können:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Tastillery bring Whisky-Adventskalender „24 Tastes of Whisky“ 2026

Stark limitierte Mengen im Vorverkauf – wenn der Vorrat vergriffen ist, bleibt das Glas im Dezember leer

Wir bei Tastillery neigen ja bekanntlich selten dazu, uns auf alten Lorbeeren auszuruhen. Deshalb haben wir uns monatelang in die Tasting-Küche eingeschlossen, heftig diskutiert, gegeneinander angestoßen und das Konzept für 2026 noch einmal auf ein völlig verrücktes, neues Level gehoben.

Das Ergebnis? Ein absolutes Meisterwerk, das euch die 24 Tage lange Wartezeit bis zum Heiligen Abend schmackhaft macht!

​Aber Achtung:

Die Adventszeit steht quasi schon vor der Tür und unsere Bestände für diese exklusiven Kalender sind extrem knapp bemessen. Wenn ihr im Dezember nicht mit leeren Händen und trockener Kehle dasehen wollt, müsst ihr jetzt schnell sein.

​24 Premium Whiskys aus aller Welt

Das ultimative Spektrum für anspruchsvolle Genießer, das die Brücke zwischen alter Tradition und moderner Innovation schlägt.

​Dich erwartet eine meisterhafte Auswahl aus elegantem Single Malt, kräftigem Bourbon, sanftem Grain und würzigem Rye aus insgesamt 10 Ländern. Die Aromen reichen von torfig-rauchigen Lagerfeuer-Vibes über süße Vanille- und Maisnoten bis hin zu komplexen Eichenaromen.

​ Exklusiv in dieser Edition feiert zudem unsere „Tastillery Masterclass“ Premiere: streng limitierte, von uns veredelte „Finished by Tastillery“ Abfüllungen mit intensiv-fruchtigen und tiefen Finishes, die Du so schnell nirgendwo anders finden wirst.

Schnappt euch euren flüssigen Countdown im Vorverkauf, bevor euch andere Feinschmecker die besten Tropfen vor der Nase wegtrinken.

​Die Auslieferung startet Mitte Oktober – pünktlich, um die Vorfreude ins Unermessliche steigen zu lassen.

​Unsere Boxen sind dieses Jahr flacher, leichter und passen perfekt in jedes Regal. Das Design erinnert an Kunstwerke alter Meister, während das Innenleben mit edlem Schaumstoff, einem Magnetverschluss und einem genialen Reiseführer glänzt. Der absolute Clou: Alle Fläschchen kommen im edlen Blind-Tasting-Look. Erst probieren, dann das Label an der Abziehecke lüften

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