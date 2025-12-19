Exklusiv für Whiskyzone.de: Scarabus Vintage 2025 Bourbon Barrel Single Cask No. 10 – Islay in Reinform

Neues von Islay: der exklusiv für den Onlinehändler whiskyzone.de abgefüllter Islay Single Malt der Marke Scarabus stammt von einer nicht näher spezifizierten Islay-Brennerei, diese dürfte aber durch a) die niedrige Fassnummer und b) den Besitzer der Marke Scarabus, der auch eine junge Islay-Brennerei besitzt ohne weiteres identifizierbar sein. Fassstark aus dem Bourbon Barrel abgefüllt, ist der Scarabus Vintage 2025 Bourbon Barrel Single Cask No. 10 ab sofort erhältlich – Link auf ihn in der nachfolgenden Presseaussendung:

Scarabus Vintage 2025 Bourbon Barrel Single Cask No. 10 – Islay in Reinform

Der Scarabus Vintage 2025 Bourbon Barrel Single Cask No. 10 ist ein Whisky mit klarer Haltung: kraftvoll, ehrlich und ohne Kompromisse. Diese exklusive Abfüllung für Whiskyzone richtet sich an Genießer, die kompromisslose Islay-Power, Fassstärke und echte Authentizität suchen – und genau das auch zu schätzen wissen.

Ein Islay-Whisky mit Charakter und Tiefe

Schon im Aroma zeigt sich, dass hier kein gewöhnlicher Dram im Glas liegt. Kräftig, vollmundig und maritim entfaltet sich salzige Meeresluft, die auf karamellisierte Mandeln, markante Eiche und eine unverkennbare Islay-Würze trifft. Ein Duftbild, das sofort die raue Küste Schottlands vor Augen führt.

Am Gaumen präsentiert sich dieser Single Malt vielschichtig, ausdrucksstark und intensiv. Frisch geröstete Kaffeebohnen verbinden sich mit getrockneten Feigen, während erdiger Torfrauch dem Whisky Tiefe und Struktur verleiht. Alles wirkt kraftvoll, dabei jedoch perfekt ausbalanciert – ein Whisky, der Zeit verlangt und dem Genießer dieselbe Aufmerksamkeit abverlangt.

Der Abgang ist lang, wärmend und nachhaltig. Knackiger schwarzer Pfeffer, anhaltende Würze und eine angenehme Wärme sorgen dafür, dass dieser Dram noch lange nachklingt – und unweigerlich Lust auf den nächsten Schluck macht.

Fassstärke. Single Cask. Streng limitiert.

Abgefüllt aus einem einzigen Bourbon Barrel (Cask #10), zeigt dieser Scarabus eindrucksvoll, wie elegant sich Süße und Kraft miteinander verbinden lassen. Mit 57.7 % vol. Fassstärke, ungefiltert und unverfälscht, liefert er ein intensives Geschmackserlebnis ohne Kompromisse.

Die vergleichsweise niedrige Fassnummer ist dabei ein spannendes Detail: Sie deutet darauf hin, dass dieser Whisky aus einer noch jungen Islay-Destillerie stammen könnte – vielleicht sogar aus einer, deren Name mit einem Vokal beginnt und auch mit einem endet. Kenner dürfen hier zwischen den Zeilen lesen.

Die limitierte Auflage von nur 212 Flaschen macht diese Abfüllung nicht nur zu einem außergewöhnlichen Genussmoment, sondern auch zu einem begehrten Sammlerstück für Liebhaber charakterstarker Islay-Whiskys.

Fazit

Der Scarabus Vintage 2025 Single Cask No. 10 ist kein Whisky für nebenbei. Er ist ein Statement – rau, tiefgründig und ehrlich. Perfekt für Kenner, Sammler und alle, die Islay-Whisky in seiner kraftvollsten Form erleben wollen.

Der Scarabus Vintage 2025 Bourbon Barrel Single Cask No. 10 ist hier erhältlich: https://www.whiskyzone.de/scarabus-vintage-2025-bourbon-barrel-single-cask-no.-10-whiskyzone-exclusive