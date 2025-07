Neu bei HaWe Bremen: Scarabus Sherry Batch Strength – Batch No.2

Den beiden deutschlandexklusiven Scarabus Sherry Editionen von Hunter Laing (wir berichteten) folgt jetzt eine weitere: Die Hanseatische Weinhandelsgesellschaft stellt heute Batch No.2 des Scarabus Sherry Batch Strength vor.

Alle Details zu Scarabus Sherry Batch Strength – Batch No. 2 nachfolgend, inklusive der Tasting Notes:

NEU Batch No. 2 – Scarabus Sherry Batch Strength 57% Edition Batch No.2

Die Limited Edition Scarabus Sherry Batch Strength 57 % wurde mit einer Alkoholstärke von 57 % kreiert, um dem Islay Single Malt eine zusätzliche Intensität zu verleihen, die besonders lange anhält. Ein exklusive Edition, erstmalig verfeinert mit 1st Fill Sherry Fässern, von denen einige vollständig in 1st Fill Oloroso Casks reifen durften. Eine intensive Islay Kraft trifft auf fruchtige Sherry Aromen.

Neu & exklusiv für Deutschland. UVP 55,90 €

Original Tasting Notes

Islay peat smoke, dark berries and sea salt on the nose, followed by warming leather notes with extra intensity and a chocolate sweetness in the mouth, leading to an even more lingering finish and fruity finish.