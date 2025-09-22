Der Versandhändler für hochwertige Spirituosen Whiskyzone aus Brandenburg stellt heute den Auftakt seiner neuen, fünfteiligen Regional Animals Collection vor. Den Start bildet ein 11-jähriger Blair Athol aus der Old Particular Serie von Douglas Laing. Der Single Malt reifte komplett in einem Sherry Butt, und kam danach mit 54,7 % Vol. in Fassstärke, ohne Färbung und ohne Kühlfiltrierung in die 360 Flaschen erhältlichen Flaschen.

Weitere Infos sowie die Bestellmöglichkeit in der Aussendung, die wir von Whiskyzone erhalten haben:

Whiskyzone präsentiert den Auftakt ihrer Regional Animals Collection

Blair Athol 11 Jahre 2014/2025 Whiskyzone Sherry Cask Regional Animals 1/5 Old Particular 54.7% 0,7l

Mit dem Blair Athol 11 Jahre Sherry Cask präsentiert Whiskyzone den Auftakt einer neuen und exklusiven Abfüllungsreihe: die Regional Animals Collection. Den Anfang macht der Fuchs – ein Symbol für Eleganz, Scharfsinn und Balance, die sich auch in diesem besonderen Highland Single Malt widerspiegeln.

Regionale Verbundenheit – internationale Qualität

Die Serie umfasst insgesamt fünf Abfüllungen, deren Etiketten jeweils Tiere aus der Brandenburger Region zeigen – dem Firmensitz der Whiskyzone GmbH. Damit verbindet die Collection regionale Identität mit internationaler Whisky-Kultur.

Limitierte Einzelfassabfüllung

Destilliert im Juli 2014 und nach 11 Jahren Reifung in einem ausgewählten Sherry Butt (Fassnummer DL19545) im Juli 2025 abgefüllt, zeigt sich dieser Whisky von seiner vollmundigen und charakterstarken Seite. Abgefüllt in einer limitierten Auflage von lediglich 360 Flaschen in natürlicher Fassstärke (54,7 % vol.), selbstverständlich nicht kühlfiltriert und ungefärbt, ist er ein echtes Liebhaberstück für Sammler und Kenner.

Tasting Notes:

Bereits im Aroma zeigt sich ein deutlicher Sherry-Einschlag, der von warmen Gewürzen untermalt wird. Rosinen, getrocknete Früchte und ein Hauch Eiche runden den Eindruck ab. Am Gaumen präsentiert sich der Blair Athol kraftvoll und vollmundig – eine reiche Sherry-Süße trifft auf würzige Holznoten, begleitet von dunklen Früchten, feiner Eiche und einem Hauch von Schokolade. Der Abgang ist langanhaltend, elegant und von einer harmonischen Balance aus Sherry, sanfter Eiche und dezenter Würze geprägt. Visuell begeistert der Whisky zudem mit seiner intensiven Farbe: Pariser Rot (D1).

Teil der renommierten Old Particular Serie

Als Bestandteil der traditionsreichen Old Particular Serie von Douglas Laing vereint dieses exklusive Whiskyzone-Bottling die kräftige Sherry-Süße mit der charakteristischen Würze der Highlands.

Mit dem Blair Athol 11 Jahre Regional Animals „Fuchs“ wird nicht nur eine neue Sammlerreihe eröffnet, sondern auch ein Single Malt vorgestellt, der Eleganz und Tiefe in idealer Weise vereint.

