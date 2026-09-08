Das Jahr 2000 war für Ardbeg ein besonderes. Nachdem die Destillerie 1997 vor dem Aus bewahrt wurde, nahm sie im Jahr 2000 die volle Produktion wieder auf. Ihre Reihe Ardbeg Vintage_Y2K widmet die Islay-Brennerei zum einen dem Jahrtausend-Wechsel, der für Arbeg zuglaich ein Neu-Beginn bedeutete. Nach den beiden Bottlings Ardbeg Vintage_Y2K 23 Years Old (gereift in Ex-Bourbon- und Oloroso-Sherry-Fässern) und Ardbeg Vintage_Y2K 24 Years Old (gereift in Ex-Bourbon- und Amontillado-Sherry-Fässern) findet die Millennium Series mit Ardbeg Vintage_Y2K 25 Years Old nun ihr Ende.

Der Single Malt stammt noch, wie die beiden Bottlings zuvor, aus den alten, 51 Jahre alten Brennblase, die 2001 nach jahrzehntelangem Dienst außer Betrieb genommen wurden. Ardbeg Vintage_Y2K 25 Years Old reifte zunächst in Ex-Bourbon-Fässern. Anschließend erhielt der Whisky ein Finish in Tempranillo-Weinfässern der Bodega Numanthia, die im Nordwesten Spaniens liegt.

Anlässlich der Einführung erklärte Ardbegs Director of Whisky Creation Dr. Bill Lumsden:

“It’s been an honour to celebrate Ardbeg’s reawakening in 2000 through the ultra-rare whiskies of our Vintage_Y2K Series. With each release more limited than the last, these smoky anomalies bring together Ardbeg’s heritage and spirit of innovation to memorable effect.“ “The oldest and rarest release of the series yet, Ardbeg Vintage_Y2K 25 Year Old is a fitting finale. Crafted from some of the final spirit distilled in our historic still, then finished in Bodega Numanthia’s intensely flavoured Tempranillo red wine casks, it celebrates both Ardbeg’s enduring character and its restless spirit of innovation.”

Ardbeg Vintage_Y2K 25 Year Old ist ab sofort über die Website der Destillerie sowie im ausgewählten Fachhandel zu einer unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) von £730 erhältlich.