Jetzt in Deutschland: Ardbeg Vintage 2YK 24 Years Old

Islay-Freunde und Liebhaber der Abfüllungen aus der Destillerie Ardbeg dürfen sich freuen: Ab sofort ist der neue Ardbeg Vintage 2YK 24 Years Old, die zweite Ausgabe nach dem 23 Jahre alten Whisky aus dem Vorjahr, im deutschen Fachhandel verfügbar. Sie reifte auch in Amontillado-Sherryfässern – ein Unterschied zur Erstausgabe. Die unverbindliche Preisempfehlung von Ardbeg: 800 Euro.

Mehr Infos zur Abfüllung und die Tasting Notes wurden uns mit folgender Pressemitteilung für Sie zur Verfügung gestellt:

ARDBEG VINTAGE Y2K 24 YEARS OLD

Der zweite Release aus dem besonderen Jahr 2000 für die Islay Destillerie

München / Islay 26. September 2025. Ardbeg Islay Single Malt Scotch Whisky präsentiert die zweite ultra-rare Abfüllung seiner Millennium-Vintage-Serie: den delikaten nussig-rauchigen Ardbeg Vintage_Y2K 24 Years Old. Diese streng limitierte Abfüllung, auch aus seltenen Amontillado-Sherryfässern, entstand in einem entscheidenden Jahr für Ardbeg.

Das Jahr 2000 ging aus vielen Gründen in die Geschichte von Islay ein. Der gefürchtete Millennium- Bug löste auf der Insel und weltweit Ängste vor einem Computer-Chaos aus. Das Jahr war auch ein Neuanfang für Ardbeg. Seit seiner Rettung im Jahr 1997 vor dem kompletten Verfall, wurde die Destillerie renoviert und sorgfältig modernisiert. Und im Jahr 2000 lief endlich die volle Produktion. Der in

diesem Jahr gebrannte Whisky ist eine Besonderheit. Er stammt aus der Brennblase, die 51 Jahre in Betrieb war und im Jahr 2001 außer Dienst gestellt wurde.

Für die zweite Abfüllung dieser Serie experimentierte Dr. Bill Lumsden, Director of Whisky Creation von Ardbeg, mit seinen Lieblings-Sherryfässern. Dazu reifte ein Teil in handverlesenen Amontillado-Fässern und ein Teil in klassischen Bourbonfässern. Ein außergewöhnlicher, delikater Whisky, der mit Noten von cremigen Toffee, Mandeln und Tabak überzeugt. Ein Jahr länger gereift und in kleinerer Auflage als die Erstauflage Vintage_Y2K, dürfte die 24-jährige Abfüllung zum begehrten Sammlerstück werden. Der etwas höhere Alkoholgehalt von 47,8 Vol.% unterstreicht die rauchigen Aromen des Whiskys.

Dr. Bill Lumsden sagt:

„Diese raren Whiskys unserer Vintage_Y2K-Serie markieren eine neue Ära für Ardbeg. Noch älter und limitierter als sein Vorgänger, ist es der ultimative Genuss für Ardbeg-Aficionados. Ich mag Amontillado-Sherry und freue mich, dass wir diese Fässer erstmals für Ardbeg verwenden konnten. Die Sherry-Noten mit Toffee und Nüssen treffen auf Lagerfeuerglut und Kohlenteerseife mit etwas Menthol. Es gibt keine würdigere Abfüllung zur Feier der Wiedergeburt Ardbegs.“

Bei der International Spirits Challenge 2024 wurde Ardbeg Vintage_Y2K 24 Years Old mit Doppelgold ausgezeichnet.

Ardbeg Vintage_Y2K 24 Years Old ist ab sofort im deutschen Whiskyfachhandel erhältlich und die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 800€.

Verkostungsnotiz Ardbeg Vintage_Y2K 24 Years Old

Farbe: Heller Bernstein

An der Nase: Intensiv, aromatisch und würzig, mit schönen Noten von Weichtoffee, Johannisbeerblüten, Holzeisenbahnschwellen, Teerseife, antikem Leder und Mandeln. Mit einem Schuss Wasser Noten von Holzkohle, Graphit und feuchtes Moos, zusammen mit einer deutlichen Rußnote

Am Gaumen: Erstaunlich kraftvoll und würzig, mit einem Schwall tief-intensiver Raucharomen – Kohleteer vermischt sich mit Holzrauch, während antiseptische Pastillen auf Lagerfeuerglut treffen. Die Amontillado-Sherryfässer sind im Hintergrund präsent, mit feinen Noten von Toffee, Leder, Zimt und Gewürznelken

Nachhall: Langes und anhaltendes Finish mit Menthol, Eukalyptus, Leinöl und Holzkohle Ardbeg ist mit 47,8 Vol. % Alkohol abgefüllt, nicht kühlgefiltert und ungefärbt.