Die Legende geht weiter: Tastillery bringt Legendary Casks Batch 2 – Lancelot

Mit den Legendary Casks hat Tastillery eine Serie von Eigenbottlings als unabhängiger Abfüller gestartet (die erste Abfüllung – leider ausverkauft – erschien im Mai dieses Jahres), die mit ihren kraftvollen Aromen und der interessanten Fassauswahl für sich steht. Nun ist das zweite Batch aus der Serie erschienen, ein Bunnahabhain, der nach acht Jahren in 1st Fill Ex-Oloroso-Fässern noch 6 Monate in einem 2nd Fill Ex-Tannat Fass nachreifen durfte, das vorher 9 Jahre lang mit Caol Ila belegt wurde.

Dementsprechend interessant klingen auch die Tasting Notes, die Sie gemeinsam mit dem Link zum Bestellen untenstehend finden:

Französisches Blut, schottische Legende: Diese Abfüllung, benannt nach Arthurs Waffenbruder Lancelot, kommt mit kräftigen 56,9 Volumenprozenten als facettenreicher Single Malt zu euch nach Hause, durch den intensives, französisches Erbe pulsiert. Ein 8 Jahre alter, ungetorfter Bunnahabhain, zu ungestümer Fruchtigkeit gereift in 1st Fill Ex-Oloroso-Fässern, wurde für 6 Monate in ein 2nd Fill Ex-Tannat Fass übergeben und zur Vollendung gefinished. Sichert euch diesen auf 219 Flaschen limitierten Nachfolger unserer Batch 1, die innerhalb von 48 Stunden ausverkauft war, unter

https://tastillery.com/products/legendary-casks-2-lancelot

Lancelot stand als Waffenbruder immer an Arthurs Seite. Seine heimliche Liebe zu dessen Frau Guinevere änderte nie etwas an seiner Treue. Er wusste stets, wo sein Platz war. Gewährt ihm diese Ehre erneut und stellt die Nummer 2 unserer Legendary Casks zur Rechten seines Königs.

Die Rebsorte Tannat aus den französischen Pyrenäen war Basis für den intensiven, trockenen Rotwein, der in diesen Dauben reifte. Doch das Barrique stattete den unfiltrierten und ungefärbten Bunnahabhain nicht nur mit viel Tannin Würze und kontrastreicher Reife aus, sondern auch mit einer vorzüglichen Würze von fruchtigem Pfeifentabak. Die Erstbelegung dieses Fasses war für 9 Jahre ein intensiv-rauchiger Caol Ila, der seinem Islay-Bruder hier noch den letzten, komplexen Schliff verleiht und den Inhalt dieser wuchtigen Flasche zu einem einzigartigen Fass-Experiment werden lässt.

Weitere Abfüllungen der Legendary Casks sind bereits in Planung.