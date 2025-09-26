Neu: SLYRS 18yo in der limitierten Standardabfüllung – nur 776 Flaschen

Bislang war das Meisterstück der SLYRS Brennerei, der SLYRS Single Malt 18yo, „nur“ in Sondereditionen erhältlich – jetzt gibt es ihn erstmals in einer Standardabfüllung, die wohl wegen seiner begrenzten gleichzeitigen Verfügbarkeit ebenfalls in limitierten Batches veröffentlicht werden wird, allerdings mit 776 Flaschen deutlich mehr als bei den Special Editions. Durch die höhere Batchgröße und den Verzicht auf eine aufwendige Sonderausstattung ist er mit einem Preis von 229,90 € auch deutlich preiswerter als die Special Editions es waren.

Hier das, was SLYRS dazu schreibt:

SLYRS Single Malt Whisky AGED 18 YEARS

Limitierte Standardabfüllung – nur 776 Flaschen

Erlebe die Ewigkeit mit SLYRS Whisky – 18 Jahre der Meisterhaftigkeit – Für die kostbaren Momente, die das Leben prägen. Eine Reise durch die Zeit in jeder Flasche.

Sie begann vor 18 Jahren im Herzen der atemberaubenden Bayrischen Alpen. Nach der schonenden Destillation durfte dieser einzigartige Whisky volle 18 Jahre in Fässern aus Amerikanischer Weißeiche bis zur Perfektion reifen.

Im Herzen des Oberlandes entfalten sorgfältig ausgewählte Rohstoffe, Handwerkskunst in Perfektion und die Kraft der Zeit so ihre volle Wirkung. Ein SLYRS, der die Zeit stillstehen lässt – 18 Jahre perfektioniert – um die Kraft der Bayrischen Alpen in jedem kostbaren Tropfen zu verewigen.Streng limitiert auf 776 Flaschen. Ab sofort im SLYRS Webshop, im Laden in der SLYRS Erlebniswelt und im gut sortierten Fachhandel erhältlich.

