Freitag, 26. September 2025, 14:14:37
Suche
DeutschlandNeue WhiskysPRVerkostungsnotiz

Neu: SLYRS 18yo in der limitierten Standardabfüllung – nur 776 Flaschen

Ab sofort ist die neue Standardedition des SLYRS 18yo Single Malt im SLYRS Webshop und im Fachhandel erhältlich

Bislang war das Meisterstück der SLYRS Brennerei, der SLYRS Single Malt 18yo, „nur“ in Sondereditionen erhältlich – jetzt gibt es ihn erstmals in einer Standardabfüllung, die wohl wegen seiner begrenzten gleichzeitigen Verfügbarkeit ebenfalls in limitierten Batches veröffentlicht werden wird, allerdings mit 776 Flaschen deutlich mehr als bei den Special Editions. Durch die höhere Batchgröße und den Verzicht auf eine aufwendige Sonderausstattung ist er mit einem Preis von 229,90 € auch deutlich preiswerter als die Special Editions es waren.

Hier das, was SLYRS dazu schreibt:

PresseartikelFür den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

SLYRS Single Malt Whisky AGED 18 YEARS 

Limitierte Standardabfüllung – nur 776 Flaschen

Erlebe die Ewigkeit mit SLYRS Whisky – 18 Jahre der Meisterhaftigkeit – Für die kostbaren Momente, die das Leben prägen. Eine Reise durch die Zeit in jeder Flasche.

Sie begann vor 18 Jahren im Herzen der atemberaubenden Bayrischen Alpen. Nach der schonenden Destillation durfte dieser einzigartige Whisky volle 18 Jahre in Fässern aus Amerikanischer Weißeiche bis zur Perfektion reifen.

Im Herzen des Oberlandes entfalten sorgfältig ausgewählte Rohstoffe, Handwerkskunst in Perfektion und die Kraft der Zeit so ihre volle Wirkung. Ein SLYRS, der die Zeit stillstehen lässt – 18 Jahre perfektioniert – um die Kraft der Bayrischen Alpen in jedem kostbaren Tropfen zu verewigen.Streng limitiert auf 776 Flaschen. Ab sofort im SLYRS Webshop, im Laden in der SLYRS Erlebniswelt und im gut sortierten Fachhandel erhältlich.

Tasting Notes

Farbe:Kräftiger, dunkler Bernstein mit braunen Akzenten
Geruch:Hochintensive Noten von Trockenfrüchten, begleitet von Karamell und Honig. Dazu würzige Begleittöne von Kardamom, Muskat, getrockneten Orangen und Tonkabohnen, abgerundet mit perfekt eingebetteten Eichennoten.
Geschmack:Ein weiches Bett von kräftigem Karamell und Fudge, dazu gebrannte Mandeln und dezente Honigsüße, begleitet von würzig intensiver Vanille.
Nachklang:Sehr langer, angenehm öliger und breiter Nachhall mit Nuancen von Trockenfrüchten und feiner Muskatnuss
-Werbung-
Vorheriger Artikel
Jetzt in Deutschland: Ardbeg Vintage 2YK 24 Years Old
Nächster Artikel
12.000 Flaschen Westland American Single Malt Whiskey wohl durch Trickbetrug gestohlen

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -

Ready to drink News

Beliebte Postings

Beliebte Kategorien

ÜBER UNS

Whiskyexperts ist die führende deutschsprachige Informationsquelle für Whisky und Whiskey.

Kontakt: press@whiskyexperts.net

Folgen Sie uns

© 2013-2025 Whiskyexperts GmbH