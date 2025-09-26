12.000 Flaschen Westland American Single Malt Whiskey wohl durch Trickbetrug gestohlen

Eine fast unglaubliche Mitteilung erreicht uns aus Seattle, der Heimat der Westland Distillery: Dort sollen bereits im Juli dieses Jahres vermutlich 12.000 Flaschen des Westland American Single Malt Whiskeys aus einem Lagerhaus der Brennerei gestohlen worden sein, darunter auch die begehrte Garryana 10th Anniversary Edition – vermutlich, weil man sich über den Hergang der Angelegenheit noch nicht ganz klar ist.

Eine frühere Abfüllung des Westland Garryana

Die 12.000 Flaschen setzen sich wie folgt zusammen: 3.000 Flaschen des Garryana 10th Anniversary Edition, der Single Malt der Destillerie und eine neue Veröffentlichung mit dem Namen Watchpost. Weder die Polizei, die in diesen Fall ermittelt, noch die Brennerei selbst will Details des Diebstahls bekanntgeben, aber mittlerweile hat man durch einen Anwalt von Westland folgende Fakten bestätigt:

Am 31. Juli 2025 vor 13 Uhr lokaler Zeit kam ein Mann mit einem Truck zum Lagerhaus der Brennerei in Burlington, zeigte den Lagerarbeitern Papiere, die ihn dazu legitimierten, die Waren aufzuladen. Die Papiere sagten aus, dass der Whiskey in ein Lagerhaus in New Jersey überführt werden sollten. Dort kam er aber niemals an.

Westland glaubt, dass die Papiere, die der vermutliche Dieb präsentierte, geschickte Fälschungen waren.

Der Schaden beläuft sich auf etwas über 900.000 Dollar, wobei man seitens der Brennerei betont, dass der Garryana nicht zu ersetzen sei, weil er in einer speziellen Kombination von Fässern, darunter auch sehr seltene Garry-Eiche gelagert war und 10 Jahre lagerte, bevor er abgefüllt wurde.

Bleibt nur zu hoffen, dass die Flaschen wieder auftauchen.