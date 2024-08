Westland mit zwei neuen Cask Finish Abfüllungen

Innerhalb seiner Cask Exploration Series veröffentlicht der amerikanische Single-Malt-Hersteller Westland zwei neue limitierte Editionen. Westland Beer Cask Batch 1 und Westland Wine Cask Batch 1 sind mit 46 % Vol. abgefüllt und erscheinen in den USA mit einer UVP von US$75 (was nicht ganz 70 € entspräche). Die Malt Whiskys sind diesen Monat über E-Commerce erhältlich und werden im September in den gesamten USA auf den Markt kommen.

Westland Beer Cask Finish (Batch 1) lagerte acht Jahre lang in new American oak, ex-Bourbon und ex-rye casks. Das Finish erhielt er dann in einer Kombination aus Scotch Ale-, Stout-, Brown Ale-, Doppelbock- und Stock Ale-Fässern. Es sind 10.961 Flaschen verfügbar, die Verkostungsnotizen sprechen von Noten von getrocknetem Pfirsich, Honigmelone und Kakaopulver in der Nase, mit Vanillecreme und lavender green tea am Gaumen.

Westland Wine Cask Finish (Batch 1) lagerte fünf Jahre in new American oak und ex-Bourbon barrels und reifte anschließend in einer Kombination aus Tempranillo-, Washington Red Blend-, Cabernet Sauvignon-, Syrah- und Petit Wine-Fässern. Hier sind 14.614 Flaschen erhältlich, Noten von Piment, Schokoladenwaffeln und Himbeerreduktion zeigen sich in der Nase, am Gaumen folgen Aromen von Earl Grey Tee und getrockneten Erdbeeren.

In den kommenden Jahren möchte Westland weitere Batches veröffentlichen, vielleicht erreichen diese auch unsere Märkte.