Samstag, 18. Oktober 2025, 11:41:17
Suche
Neue WhiskysUSAVerkostungsnotiz

Westland veröffentlicht Westland Garryana 10yo 10th Edition

Es hätten über 7.500 Flaschen sein können, die weltweit auf den Markt kommen - aber 3.000 davon wurden im September gestohlen...

Die 10. Edititon des Westland Garryana 10yo ist nun veröffentlicht worden, in einer weltweiten Auflage von 4.508 Flaschen. Es hätten deutlich mehr sein können, doch 3.000 Flaschen von ihm sind bei einem Raub in einem der Lagerhäuser der in Seattle beheimateten brennerei spurlos verschwunden – wir berichteten hier darüber.

Der Westland Garryana 10yo ist die erste Ausgabe dieses Whiskys mit einem Age Statement. Seine Besonderheit ist der Umstand, dass er in Fässern aus Garryana-Eiche reifte, eine seltene, nur in der Region zu findende Eichenart. Neben diesen Fässern wurden auch Rum-, PX- und ex-Bourbon casks verwendet, bevor der Whisky mit 50% vol. Alkoholstärke abgefüllt wurde.

Westland Garryana 10yo bsoll Aromen von Glühwein mit Nelke, Walnuss-Fudge-Brownie und Zitronen-Plundergebäck bieten und am Gaumen Noten von getrockneten Erdbeeren, gerösteten Kreuzkümmelsamen und Blutorange zeigen. In den USA kostet eine 0,7l-Flasche davon 150 Dollar.

-Werbung-
Vorheriger Artikel
Neu: Teeling Whiskey Sommelier Selection – Rioja Red Wine Cask Finish
Nächster Artikel
Fremde Federn (380): Was deutschsprachige Blogger diese Woche im Glas hatten

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -

Ready to drink News

Beliebte Postings

Beliebte Kategorien

ÜBER UNS

Whiskyexperts ist die führende deutschsprachige Informationsquelle für Whisky und Whiskey.

Kontakt: press@whiskyexperts.net

Folgen Sie uns

© 2013-2025 Whiskyexperts GmbH