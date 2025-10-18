Westland veröffentlicht Westland Garryana 10yo 10th Edition

Die 10. Edititon des Westland Garryana 10yo ist nun veröffentlicht worden, in einer weltweiten Auflage von 4.508 Flaschen. Es hätten deutlich mehr sein können, doch 3.000 Flaschen von ihm sind bei einem Raub in einem der Lagerhäuser der in Seattle beheimateten brennerei spurlos verschwunden – wir berichteten hier darüber.

Der Westland Garryana 10yo ist die erste Ausgabe dieses Whiskys mit einem Age Statement. Seine Besonderheit ist der Umstand, dass er in Fässern aus Garryana-Eiche reifte, eine seltene, nur in der Region zu findende Eichenart. Neben diesen Fässern wurden auch Rum-, PX- und ex-Bourbon casks verwendet, bevor der Whisky mit 50% vol. Alkoholstärke abgefüllt wurde.

Westland Garryana 10yo bsoll Aromen von Glühwein mit Nelke, Walnuss-Fudge-Brownie und Zitronen-Plundergebäck bieten und am Gaumen Noten von getrockneten Erdbeeren, gerösteten Kreuzkümmelsamen und Blutorange zeigen. In den USA kostet eine 0,7l-Flasche davon 150 Dollar.