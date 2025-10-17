Freitag, 17. Oktober 2025, 14:29:11
Suche
IrlandNeue WhiskysVerkostungsnotiz

Neu: Teeling Whiskey Sommelier Selection – Rioja Red Wine Cask Finish

Dies ist die erste Version der Sommelier Selection mit einem Finish in spanischen Weinfässern - Tasting Notes im Artikel

Teeling weitet die Sommelier Selection Series nun mit spanischen Expressionen aus – im neuen Teeling Whiskey Sommelier Selection Rioja Red Wine Cask Finish gesellt sich nun zu den Abfüllungen mit Finish aus französischen, portugiesischen und italienischen Weinfässern. Ausgangswhisky ist dabei immer der Teeling Small Batch Whisky.

Gründer und Managing Director Jack Teeling zur neuen Abfüllung:

“With our Sommelier Selection, we set out to push the boundaries of Irish whiskey by bringing the influence of world-class wine regions into our whiskey-making. Rioja is at the heart of Spanish winemaking, and we are delighted to showcase how its red wine casks can add a new dimension to our Small Batch, continuing our journey of discovery to what Irish and Teeling Whiskey can be.”

Die Tasting Notes des mit 46% vol. Alkoholstärke abgefüllten Teeling Whiskey Sommelier Selection – Rioja Red Wine Cask Finish lesen sich wie folgt:

  • Nose: Strawberry compote , cherry, delicate cinnamon spice, and caramel sweetness
  • Taste: Dark berries, butterscotch, black pepper and nutmeg
  • Finish: Long luxurious finish with dry tannins, slight minerality, honey and a hint of dark chocolate

In der Liste der Länder, in der es diese Abfüllung geben wird (Kostenpunkt: 65 Euro), ist Deutschland nicht explizit zu finden (dafür aber die Schweiz), es gibt ihn aber auch im Webshop der Destillerie zu kaufen.

-Werbung-
SourceThe Spirits Business
Vorheriger Artikel
Serge verkostet: Zwei aus Glen Ord

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -

Ready to drink News

Beliebte Postings

Beliebte Kategorien

ÜBER UNS

Whiskyexperts ist die führende deutschsprachige Informationsquelle für Whisky und Whiskey.

Kontakt: press@whiskyexperts.net

Folgen Sie uns

© 2013-2025 Whiskyexperts GmbH