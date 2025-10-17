Neu: Teeling Whiskey Sommelier Selection – Rioja Red Wine Cask Finish

Teeling weitet die Sommelier Selection Series nun mit spanischen Expressionen aus – im neuen Teeling Whiskey Sommelier Selection Rioja Red Wine Cask Finish gesellt sich nun zu den Abfüllungen mit Finish aus französischen, portugiesischen und italienischen Weinfässern. Ausgangswhisky ist dabei immer der Teeling Small Batch Whisky.

Gründer und Managing Director Jack Teeling zur neuen Abfüllung:

“With our Sommelier Selection, we set out to push the boundaries of Irish whiskey by bringing the influence of world-class wine regions into our whiskey-making. Rioja is at the heart of Spanish winemaking, and we are delighted to showcase how its red wine casks can add a new dimension to our Small Batch, continuing our journey of discovery to what Irish and Teeling Whiskey can be.”

Die Tasting Notes des mit 46% vol. Alkoholstärke abgefüllten Teeling Whiskey Sommelier Selection – Rioja Red Wine Cask Finish lesen sich wie folgt:

Nose: Strawberry compote , cherry, delicate cinnamon spice, and caramel sweetness

Strawberry compote , cherry, delicate cinnamon spice, and caramel sweetness Taste: Dark berries, butterscotch, black pepper and nutmeg

Dark berries, butterscotch, black pepper and nutmeg Finish: Long luxurious finish with dry tannins, slight minerality, honey and a hint of dark chocolate

In der Liste der Länder, in der es diese Abfüllung geben wird (Kostenpunkt: 65 Euro), ist Deutschland nicht explizit zu finden (dafür aber die Schweiz), es gibt ihn aber auch im Webshop der Destillerie zu kaufen.