Wemyss Malts bringt neuen Smoky Shores 14yo Blended Malt Scotch Whisky

Vor vier Jahren brachte Wemyss Malts, im Besitz der Wemyss Family, die auch die Eigner der Kingsbarns Distillery in den schottischen Lowlands sind, ihren Blended Malt Smoky Shores heraus – wir berichteten damals hier. Nun hat man sich dazu entschlossen, auch eine Version des Blended Malts mit einem Alterssstatement zu veröffentlichen: Der Wemyss Malts Smoky Shores 14 Year Old ist mit 46% vol. Alkoholstärke abgefüllt und besteht aus zwei Küsten-Single Malts mit ganz unterschiedlichem Charakter.

Beide Brennereien werden nicht benannt, aber eine davon ist eigentlich eher für ihre ungeorften Abfüllungen bekannt, während die andere fast schon der Inbegriff des rauchigen Whiskys ist (leider fallen uns dazu mehrere ein).

Beide reiften in Hogsheads und wurden von Master Blender Isabella Wemyss so geblendet, dass sich der typische salzige Stil des Smoky Shores ergab. Isabella Wemyss sagt dazu:

“Smoky Shores struck a chord with those who tasted it the moment we released it, and I always knew there was more to explore here. Fourteen years of maturation has allowed that character to evolve, while keeping everything people loved about the original spirit – the saltiness, the smokiness, and the crisp citrus bite.”

Wie wird der Geschmack des Wemyss Malts Smoky Shores 14 Year Old beschrieben? Wemyss spricht von einem Whisky mit salzigen und recht torfigen Noten bereits in der Nase beschrieben. Am Gaumen herrschen dann medizinischer Torf und Salz vor, dazu subtile Orangenschalennoten, die Frische bringt und den Torf etwas einbremst, damit er nicht zu überwältigen wird.

65 Pfund kostet eine Flasche des Wemyss Malts Smoky Shores 14 Year Old in UK, 3552 Flaschen sind es insgesamt – und nachdem Wemyss Malts ja auch in Deutschland zu finden ist, schätzen wir die Wahrscheinlichkeit, dass man ihn auch hierzulande kaufen kann, als recht gut ein. Gesichert können wir es aber momentan nicht sagen.