Wemyss präsentiert Velvet Fig – 2025 Edition

Die in Edinburgh ansässige Spirituosenmanufaktur Wemyss Family Spirits stellt die dritte Edition ihres preisgekrönten Velvet Fig vor. Wemyss Malts Velvet Fig – 2025 Edition ist ein 12 Jahre alter Blended Malt Scotch Whisky, dieser reifte in sechs 2012 befüllten First-Fill-Hogsheads und -Butts der Speyside Cooperage. Nach dieser Reifung folgte eine fünfmonatige Vermählung in Sherry-seasoned oak.

Die 2025er Edition soll in der Nase Aromen von Feige, Brombeere, Milchschokolade, Marzipan und Walnuss bieten. Diesen folgen Noten reifer Früchte, Muskatnuss, Ingwer, Kastanie, wärmendem Zimt und süßer Eiche am Gaumen.

Wemyss Malts Blender Isabella Wemyss kommentierte die Markteinführung so:

“This release continues the legacy of the Velvet Fig series and remains true to previous editions with its fruit-forward, sherry-led profile and small-batch quality. We carefully selected six first-fill Sherry casks – three hogsheads and three butts – filled between June and November 2012. Typically, we marry whiskies in the casks for a few weeks, but for this release, we took a different approach, allowing the whiskies to fully mature in Sherry-seasoned oak for five months, bringing out a high-quality flavour and texture.”

Wemyss Malts Velvet Fig – 2025 Edition ist ab dem 26. November auf der Wemyss-Website und bei ausgewählten Fachhändlern erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung wird noch bekannt gegeben.