Am 11. September wurde nach jahrelanger Entwicklung und Konsultation für English Whisky der Schutzstatus Geographical Indication (GI) genehmigt (wir berichteten). Nun zeigt kurz danach der Branchenverband Scotch Whisky Association (SWA) „zutiefst besorgt“ über die Regelungen für Single Malt.

Auf den ersten Blick gibt es zwischen den Definitionen von Scotch Whisky und English Whisky viele Gemeinsamkeiten. Doch zwei Unterschiede fallen auf: English Whisky muss aus Getreide aus dem Vereinigten Königreich hergestellt werden. Bei Scotch Whisky ist die Herkunft des Getreides nicht vorgeschrieben. Zusätzlich, und hieran stößt sich die SWA, muss English Whisky aus in England gewonnener Würze destilliert werden. Somit kann die Maische auch außerhalb der Brennereien, beispielsweise in englischen Brauereien, produziert werden, und gilt, bei passender Getreide-Verwendung, trotzdem als Single Malt. Anders bei Scotch, hier muss ein Single Malt an einem Ort gemaischt, fermentiert, destilliert und gereift (Das stimmt natürlich nicht, das haben wir fälschlicherweise und unüberlegt von The spirits business übernommen [Korrektur am 22.9.2026 um 18:12]) sein.

Ein Sprecher der SWA erklärte:

“We do not oppose the principle of an English whisky GI, and indeed have helped in its initial drafting. But the text as approved undermines the established definition of ‘single malt’, creates confusion for consumers and jeopardises the category which the Scotch whisky industry established and built the reputation of around the world. “Over 90% of single malt worldwide, and over 95% of single malt produced in the UK, is Scotch. “Following discussions with Defra (Department for Environment, Food and Rural Affairs ), we are considering our position and next steps.”

The English Whisky Guild hingegen erklärte, sie wolle mehr Flexibilität für Single Malts einführen, um der modernen Geschichte dieser Kategorie Rechnung zu tragen. Bereits 2003 hatte, so die EWG, Hicks & Healey unter Verwendung von Würze der St Austell Brewery den ersten modernen Whisky Englands zur Reifung eingelagert.

Am 15. September war der English Whisky und seine Definition ein Thema im britischen Parlament. Während der Debatte formulierten mehrere Abgeordnete ihre Bedenken, und dies unabhängig von der Parteizugehörigkeit. Ausschlaggebender schien hier die Lage des eigenen Wahlkreises zu sein. Die Debatte können Sie auf der Website des Parlaments nachlesen.