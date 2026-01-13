Dienstag, 13. Januar 2026, 11:14:57
Suche
HintergrundSchottland

Rita Greenwood übernimmt den Vorsitz des Councils der SWA

Sie ist Mitglied des Executive Board von William Grant & Sons und leitet nun den 16-köpfigen Rat der Scotch Whisky Association

Die Scotch Whisky Association (SWA), die Interessenvertretung der Scotch Whisky Hersteller, hat Rita Greenwood, Chief Investment Officer bei William Grant & Sons, zur neuen Vorsitzenden des SWA-Rats ernannt. Ihre Amtszeit beträgt zwei Jahre, sie leitet den 16-köpfigen Rat der Association. Dieser setzt sich aus Vertretern der Mitgliedsunternehmen zusammen, und spielt eine zentrale Rolle bei der Gestaltung der strategischen Ausrichtung und der politischen Prioritäten der schottischen Whiskyindustrie.

Rita Greenwood ist seit 2017 Mitglied des Executive Board von William Grant & Sons. Zum schottischem Familienkonzern gehören unter anderem die Destillerien Glenfiddich und Balvenie. Rita verfügt über 23 Jahre Erfahrung in der schottischen Whiskyindustrie. Sie wird die 24. Vorsitzende und gleichzeitig auch die erste Frau in der 114-jährigen Geschichte des Verbandes.

-Werbung-
SourceScotch Whisky Association
Vorheriger Artikel
Die Jameson Black Barrel Bartender Series kehrt 2026 zurück
Nächster Artikel
Serge verkostet: Strathmill in einer Time Warp Session

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -

Ready to drink News

Beliebte Postings

Beliebte Kategorien

ÜBER UNS

Whiskyexperts ist die führende deutschsprachige Informationsquelle für Whisky und Whiskey.

Kontakt: press@whiskyexperts.net

Folgen Sie uns

© 2013-2026 Whiskyexperts GmbH