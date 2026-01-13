Rita Greenwood übernimmt den Vorsitz des Councils der SWA

Die Scotch Whisky Association (SWA), die Interessenvertretung der Scotch Whisky Hersteller, hat Rita Greenwood, Chief Investment Officer bei William Grant & Sons, zur neuen Vorsitzenden des SWA-Rats ernannt. Ihre Amtszeit beträgt zwei Jahre, sie leitet den 16-köpfigen Rat der Association. Dieser setzt sich aus Vertretern der Mitgliedsunternehmen zusammen, und spielt eine zentrale Rolle bei der Gestaltung der strategischen Ausrichtung und der politischen Prioritäten der schottischen Whiskyindustrie.

Rita Greenwood ist seit 2017 Mitglied des Executive Board von William Grant & Sons. Zum schottischem Familienkonzern gehören unter anderem die Destillerien Glenfiddich und Balvenie. Rita verfügt über 23 Jahre Erfahrung in der schottischen Whiskyindustrie. Sie wird die 24. Vorsitzende und gleichzeitig auch die erste Frau in der 114-jährigen Geschichte des Verbandes.