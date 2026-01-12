Die Jameson Black Barrel Bartender Series kehrt 2026 zurück

Auch 2026 startet die Irish Whiskey Marke Jameson ihre Jameson Black Barrel Bartender Series, und ruft ihre weltweite Barkeeper-Community dazu auf, einzigartige Cocktailkreationen einzureichen. Diese sollen ihre persönlichen Geschichten, lokale Kulturen und Verbindungen durch aufregende Zutaten und innovative Variationen widerspiegeln. Um teilzunehmen laden die Contenter bis zum 2. Februar ein Video ihrer Cocktailkreation mit Jameson Black Barrel hoch. Die 26 besten Einsendungen werden von einer Jury zu „regionalen Siegern“ gekürt, und am 9. März 2026 auf dem Instagram-Kanal @jamesonHOSTS bekanntgegeben.

Die 26 Finalists gewinnen eine dreitägige Reise inklusive aller Kosten zur Midleton Distillery in Irland. Hier nehmen sie dann am Jameson Hosts Global Summit teil. Sie treffen dort auf über 100 Mitglieder der internationalen Barszene und erhalten Zugang zu Networking-Möglichkeiten, Seminaren und Veranstaltungen.

Aus den 26 regionalen Siegern werden die Top 10 für das Live-Finale auf dem Jameson Hosts Global Summit ausgewählt. Hier werden drei Weltmeister in einer Blindverkostung ermittelt. Die drei Gewinner erhalten jeweils 5.000 € und zudem Zugang zum Jameson-Mentoringprogramm.

Mehr zur Jameson Black Barrel Bartender Series finden Sie auf der dazu gehörende Website, einen Einblick in die letztjährige Veranstaltung ermöglicht das Video Jameson HOSTS Global Summit 2025 – full recap, welches Sie zudem auf Youtube finden: