SpeysideVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Strathmill in einer Time Warp Session

Zwei unabhängige Abfüllungen aus der Speyside-Destillerie mit einem Alter von 47 und 12 Jahren bilden die Session des Tages

Zwei Malts aus der Speyside-Destillerie Strathmill finden wir heute in einer Time Warp Session auf Whiskyfun. Ganze 47 Jahre reifte der 1974 hergestellte Whisky, bevor Gordon & MacPhail diesen abfüllten. Nicht annähernd so lang lagerte der Strathmill-Malt, den Cadenhead 2005 mit einem Alter von zwölf Jahren und mit strammen 63,9 % Vol. in ihrer Authentic Collection herausbrachten. Dieser Whisky zeigt sich als ziemliches Biest, das auch Wasser nicht zu zähmen weiß. Ganz anders präsentiert sich sein deutlich älterer Kompagnon, dementsprechend fallen auch die Bewertungen der Session aus:

AbfüllungPunkte

Strathmill 47 yo 1974/2021 (41.5%, Gordon & MacPhail, The Dram Takers, Book of Kells, refill American hogshead, 50 bottles)89 
Strathmill 12 yo 1992/2005 (63.9%, Cadenhead, Authentic Collection, bourbon barrel, 216 bottles)84
