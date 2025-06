TTB-Neuheiten: Glenallachie 21yo Batch #6, neues Auchentoshan-Design, zwei neue Cask Strength Bottlings von Gordon & MacPhail

Bei einem Blick in die us-amerikanische TTB-Datenbank sind uns wieder einige Neuheiten aufgefallen, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. Was dort zu finden ist, ist in der Regel in absehbarer Zeit auf dem US-Markt zu finden, und bei größeren Marken dann auch weltweit oder in den wichtigsten Märkten.

Fangen wir einmal in der Speyside bei Billy Walker an. Dort, in der Destillerie Glenallachie, hat man offensichtlich den Glenallachie 21yo Batch 6 abgefüllt und bereitet ihn auf die Veröffentlichung vor. Die Label zeigen einige interessante Infos:

Nicht neu, sondern neu gestaltet hat die Brennerei Auchentoshan in den Lowlands die Label zweier seiner Einsteiger-Bottlings, den Auchentoshan American Oak und den Auchentoshan Three Wood. Die Daten (und wohl damit auch das Liquid) dürften keine Veränderung erfahren haben, wenn man den Labeln Glauben schenkt:

Und auch bei Gordon & MacPhail gibt es Neues zu vermelden – zwei neue Bottlings aus der Cask Strength Serie von Connoisseurs Choice: Ein Strathmill 25 yo (142 Flaschen) und ein Craigellachie 15yo (203 Flaschen). Die weiteren technischen Daten und die Tasting Notes sind vorbildlich auf den Etiketten angegeben: