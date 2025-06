Von wegen Sommerloch bei Whisky-Messen: Am 15. und 16. August 2025 trifft sich schon zum fünften Mal die Whisky-Comnmunity in Greiz bei der Vogtland Spirits. Diesmal mit ca. 50 Ausstellern und einigen Premieren, die im nachfolgenden Pressetext beschrieben sind.

Lesen Sie hier, was Sie bei der Messe in Schloßgarten Greiz erwartet – und wie Sie an die Karten dafür kommen können:

Am 15. und 16. August 2025: Die Vogtland Spirits in Greiz

Bereits zum 5. Mal findet in Greiz die Vogtland Spirits statt.

Diese Messe ist die größte Open-Air Genussmesse in Mitteldeutschland. Es erwarten Sie ca. 50 Aussteller rund um die Themen: Whisky, Gin, Rum und Zigarren.

Dieses Jahr wird die Messe erstmalig am Freitag, den 15.8.25 bis null Uhr geöffnet sein. Neben altbekannten Brennereien werden wieder Masterclass-Tastings angeboten, zum Beispiel mit dem Brandambassador Patrick James von Gordon & MacPhail. Auch deutsche Whisky-Newcomer gibt es zu bestauen, wie Alex Pilz mit seinem Pilz-Whisky, auch hierzu gibt es ein entsprechendes Masterclass-Tasting. Der Importeur Kirsch wird gleich mit mehreren Ständen vertreten sein. Ein wahnsinniges Portfolio erwartet Sie. Derzeit noch geheim ist die exklusive Messeabfüllung zur Vogtland Spirits.

Eines sei noch kurz verraten, es wird aus Italien eine Deutschland-Premiere vom Importeur Falker geben. Erstmals werden auch Genussreisen auf der Open-Air Messe angeboten.

Messezeiten:

Freitag, den 15.08.25 14:00 – 0:00 Uhr (Feuerwerk 22 Uhr)

Samstag, den 16.08.25 12:00 – 22:00 Uhr

Eintritt: 10€ Tageskarte oder 18€ für beide Tage

weitere Informationen unter: www.angelsshare-whisky.de oder auf Eventim.de

Kartenverkauf: in allen angelsshare Läden, Touristinformation Greiz, Eventim.de und der Abendkasse