Englischer Whisky erhält Status der Geographical Indication (GI)

Als die 15 Gründungsmitglieder im Jahr 2022 die English Whisky Guild (EWG) gründeten, war ein Ziel, English Whisky als Geographical Indicator (‘GI’) schützen lassen. Nun, vier Jahre später, wurde dem englischem Whisky vom Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) jetzt der Status einer geografischen Angabe (Geographical Indication=GI) verliehen.

Diese Entscheidung bedeutet, dass der English Whisky nun über einen gleichwertigen rechtlichen Schutz innerhalb des Vereinigten Königreichs verfügt, wie der Scotch Whisky, Single Malt Welsh Whisky und Irish Whiskey auch.

Um von diesem neuen geschützten Status profitieren zu können, müssen sich die Hersteller von englischem Whisky zunächst im Rahmen des „Spirit Drinks Verification Scheme“ der britischen Steuerbehörde HMRC verifizieren lassen.

Mehr hierzu bei The whisky wire und in der Pressemitteilung der English Whisky Guild.